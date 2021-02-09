春節前惡性交通違規暴增！嘉義縣警方每天取締4件酒駕

7天春節連假明天展開，返鄉車潮人潮下班後將陸續出現，因應交通流量大增，嘉義縣警局為確保交通安全順暢，提前從3日啟動「加強重要節日安全維護」專案工作，警局統計3日至8日6天強力取締酒後駕車25件，依公共危險罪移送法辦者19人，平均每天取締超過4件酒駕 。

警方另舉發嚴重超速（超速40公里以上）155件，闖紅燈486件，春節連假期間將持續保持執法強度，並密集規劃測速勤務，加強取締深夜及清晨違規飆速等妨害安寧與駕駛安全行為，呼籲大眾切勿以身試法。

「執法無假期！」縣警局說，放長假前，民眾心理容易鬆懈，又是公司團體吃尾牙聚餐旺季，不少人貪杯喝酒開車上路，警方春節持續加強取締重大違規，除積極配合鐵公路疏運措施，執行傳統市場，廟宇，觀光景點及風景遊憩區等周邊聯外道路交通疏導，為保障大眾用路安全，將持續取締各項重大違規行為，以防制事故發生。 嘉義縣警局啟動「加強重要節日安全維護」專案，交通隊及轄區六個警分局強力取締酒後駕車。圖／警方提供 嘉義縣警局啟動「加強重要節日安全維護」專案，交通隊及轄區六個警分局強力取締酒後駕車。圖／警方提供

※ 提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康