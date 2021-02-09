特戰下士重傷失能國賠千萬 家屬再告軍方9人均不起訴

陸軍特種作戰指揮部龍潭武漢營區鄭姓士官長2015年修復單索突擊吊橋時，貿然叫32名士兵以拔河方式猛拉，斷裂滑輪飛出擊碎陳姓下士上下顎，害陳重傷失能，法院依業務過失重傷害罪判鄭6月，陸軍司令部國賠1070萬3640元；家屬另控告軍方9人軍法擅離部屬等罪嫌，檢方偵結均不起訴。

家屬指出，航空特戰指揮部黃姓指揮官、特指部劉姓指揮官、吳姓營長、簡姓連長、幸姓副連長、鄭姓士官長，2名陳姓監察官，及國防部軍備局獲得管理處歐姓處長等9人， 未注意營區內設備維護保養，並督促部屬善盡設備維護保養及維修義務，導致「單索突擊吊橋」使用繩索設備未完善。

家屬也認為，吳姓營長、簡姓連長，以及劉姓、黃姓指揮官，案發後向國防部傳達是兒子操作不當導致事故的錯誤訊息，還將兒子住院療養期間，把他相關陳述轉交他人，或在LINE公務群組散布，作為法庭攻防訴訟資料，並對兒子及家屬實施監控。

家屬對吳等9人，提告軍法未盡維修義務、擅離部屬、為軍事上虛偽之命令等罪嫌，以及刑法公務員洩漏國防以外秘密、妨害秘密罪嫌。

檢方訊時，吳等9人均堅詞否認犯行，吳辯稱，案發當下他不在現場，事後才得知，自己也不願意見到陳姓士官受傷，也沒和國防部傳達是陳操作不當才肇事，在LINE公務群組傳的是派公務車載家屬探視一事。

劉姓指揮官說，他負責不定期督導各營區設備維護及訓練執行，沒和國防部說是陳姓士官操作不當才肇事，後續資訊都交給憲兵隊偵辦，他沒散布也不了解家屬指控陳姓士官陳述紀錄被散布一事；黃姓指揮官說，他向國防部回報是說，人員操作不當，並非被害人操作不當。

檢方查，吳等9人案發時執掌內容，並非維修重要軍用設施、物品的職務，因此不構成未盡維修義務，也無擅離部屬，另家屬也說，是看到報紙媒體資訊，認為軍方有軍事上虛偽命令之犯行，但並無提出實證，且也無妨害秘密散布意圖，偵結予以9人不起訴。