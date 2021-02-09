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內神通外鬼！警包庇女友開應召站 遭停職判10個月

聯合報 / 記者陳弘逸／屏東即時報導

屏東杜姓員警3年多前利用職務之便，多次利用公務電腦，將出勤協助經營應召站時的鄭姓女友，躲避警方查緝。杜姓員警還曾協助「馬伕」如何應對警方調查。直到2018年，警方循線逮捕杜姓員警，屏東地方法院今年審結，將杜姓員警依圖利媒介性交、猥褻罪以及公務員登載不實準文書罪等，判處有期徒刑10個月。同居女友則犯圖利媒介性交，判刑4個月，並沒收不法所得。

判決書指出，2017年，杜姓員警與經營應召站的鄭女同居，杜明知女友在經營應召站，還利用自身職務之便，透過公務電腦查詢警方擴大臨檢勤務班表等資訊，提供給鄭女躲避查緝。

此外，女友還額外雇用兩名馬伕，負責運送外籍女子，到汽車旅館完從事性交易，杜姓員警還為了協助馬伕躲避警方攔查，甚至還指導馬伕該如何應對警方。

直到2018年11月，警方循線追查，並持搜索票到杜姓員警與同居女友位在屏東市的住處，將兩人逮補並移送，由於杜姓員警為公務員身分，檢方將杜依公務員包庇他人媒介色情等罪起訴，也依法將他停職。

屏東地院今年1月審結，將杜姓員警依圖利媒介性交、猥褻罪以及公務員登載不實準文書罪等，各判6個月，合併應執行10個月徒刑；鄭女則依犯圖利媒介性交，判刑4個月，並沒收不法所得。

屏東杜姓員警包庇經營應召站的鄭姓女友，屏東地方法院今年審結，將杜姓員警依圖利媒介性交、猥褻罪以及公務員登載不實準文書罪等，判處有期徒刑10個月。記者陳弘逸／攝影
屏東杜姓員警包庇經營應召站的鄭姓女友，屏東地方法院今年審結，將杜姓員警依圖利媒介性交、猥褻罪以及公務員登載不實準文書罪等，判處有期徒刑10個月。記者陳弘逸／攝影

屏東 公務員 應召站

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