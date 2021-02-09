不罰反年改女老師不代表警方誣陷 高院判警察不用賠

黃姓女老師4年前參加反年金改革抗議，涉拉扯立委邱志偉，她控警方公布她照片、姓名和年齡等個資，侵害她名譽，要求國家賠償66萬餘元，一審敗訴。黃女上訴，台灣高等法院認為，台北地院不罰黃女不代表中正一分局誣指她違反社維法，今再次駁回她上訴。

黃女主張，內政部警政署、刑事警察局、台北市警局組成專案小組，謊稱依據蒐證影片，指她涉嫌拉扯邱志偉違法，還向媒體公布她的照片、姓名、年齡、職業。她案發後到中正一分局檢視蒐證影片並說明，確認她沒有動手拉扯邱志偉，分局仍發新聞稿稱她違法，並依違反社會秩序維護法移送；法院裁定不罰確定，分局也未替她澄清。

黃女認為，警方違反相關規定，導致媒體大肆報導她的個人資料及不實內容，甚至連維基百科都把不實內容刊載其中，讓她遭親友奚落，心靈受創，要求內政部、警政署、刑事局、台北市警局、中正一分局國家賠償66萬7920元，並登報道歉、改寫維基百科。

警方表示，陳抗民眾確實有人激烈阻擋出入立法院的政府官員，雙方爆發衝突，已屬於社會治安重大案件，台北市警局公布犯罪嫌疑人的照片和案由，是供民眾主動提供資訊，符合相關規定。警方指出，當時僅適度發布偵查結果新聞，說明處理情形，沒有透漏黃女個資，但黃女參加抗議前曾是電視節目來賓，姓名和職業已被知悉。

警方認為，依照新聞媒體的畫面，黃女確實有和警方拉扯，在筆錄中也坦承有意圖用身體阻擋邱志偉，雖法院裁定不罰，但未認定警方故意虛構事實。

因市警局提供的新聞資料包括「48歲女子黃...涉嫌拉扯立委邱志偉」，台北地院認為市警局過失不法侵害黃女名譽，應依國家賠償法負賠償責任。不過，黃女請求權時效在2019年4月21日已屆滿，她遲至同年5月13日才向市警局提國家賠償請求書，6月28日追加市警局為本件被告，已逾2年時效，北院認為市警局拒賠有據。

黃姓女老師不服，除提上訴外，並追北市刑大為被告。高等法院則認為，市警局、中正一分局2017年4月19日發布的新聞稿、警光新聞雲同日貼文都沒有提到黃女個資，中正一分局25日發布的新聞稿僅說明查辦結果、移送檢察署及法院處理情形，警政署4月19日、20日由刑事局公布的新聞資料也沒有提到黃女，黃女未舉證市刑大針對她涉案發新聞稿，難認警方侵害她名譽。

依照中正一分局現場蒐證照片、高院當庭勘驗電視台新聞影片，顯示黃姓女老師當時確實在邱志偉身邊、與警方拉扯，中正一分局依現場情形判斷黃女涉嫌妨礙立委進入立法院執行職務，不算未合理查證或惡意虛構事實。

高院表示，北院雖然裁定黃女不罰，但該案也認定她有在現場人群中向前推擠，裁定不罰的理由是認為她「並無蓄意違反法治之故意」，加上未造成員警公務滯廢或其他明顯、立即的危險，並非移送事實有誤。