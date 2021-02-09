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前微軟經理涉勾結外人牟利 北院裁定140萬交保

中央社 / 台北9日電

台灣微軟張姓前經理涉勾結外人牟利案，北檢聲請羈押禁見，北院裁定80萬元交保。資料照片。記者賴佩璇／攝影
台灣微軟張姓前經理涉勾結外人牟利案，北檢聲請羈押禁見，北院裁定80萬元交保。資料照片。記者賴佩璇／攝影
台灣微軟張姓前經理涉勾結外人牟利案，北檢聲請羈押禁見，北院裁定80萬元交保。高院發回更裁。北院今天裁定140萬元交保，並限制住居、出境、出海，不得與本案相關人聯繫。

檢調調查，張男於民國106年至107年間任內，虛報郵局等公務機關有採購需求，向公司爭取折扣價，再將這些低價產品交由4家經銷商出售牟利，賺得價差約新台幣1億2000萬元，張男也因此獲得約380萬元的業績獎金。

台北地檢署1月下旬指揮調查局兵分12路搜索，約談張男及經銷商的員工等多人到案。檢察官複訊後，向法院聲請羈押張姓男子並禁止接見通信，其餘5名被告，各以15萬至30萬元不等金額交保。

台北地院認定無羈押必要，裁定張男80萬元交保；台北地檢署不服，提起抗告。台灣高等法院日前撤銷原裁定，發回北院院更裁。

北院昨天晚間再開羈押庭，今天裁定140萬元交保，限制住居、出境、出海，並不得與本案相關人士接觸。

北院認定，張男涉犯加重詐欺罪、行使偽造私文書罪、證券交易法的特別背信罪，以及政府採購法等罪，犯罪嫌疑重大，本案犯罪過程中，多另留有諸如報價單、發票、會計傳票、往來信件、匯款紀錄、投標資料等文件可佐證，且本案關鍵證人均已到庭具結作證，所述無明顯迴護張男的情形，難認有勾串證人之虞。

台灣高等法院 詐欺

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