法務部長蔡清祥辭歲「當你靠山」北檢精銳盡出收紅包
法務部長蔡清祥今上午和政務次長張斗輝、陳明堂等人一同到廉政署、台北地檢署辭歲。蔡清祥眼見眾多檢察官、書記官堅守崗位，慰問大家相當辛苦，各別發送紅包，且今年為防疫需求特別發送一枚代表「檢察官顏色」的紫色口罩。
蔡清祥一路從北檢二辦、本署六樓走到五樓及四樓的偵查組檢察官、書記官辦公室發放紅包、慰勞職員。行經忠組時，看見偵辦勞動基金弊案的檢察官黃筵銘，蔡清祥特別慰問辛勞。黃筵銘謙虛地回應：「大家都辛苦了！」
接著，蔡清祥走到隔壁的愛組，台北地檢署檢察長周章欽向部長介紹：「這是我們辦立委收賄案的團隊。」蔡清祥看見偵辦國安局私菸案、立委收賄案的檢察官黃偉及同組檢察官們，特予勉勵：「大家辛苦了！」黃偉靦腆微笑。
蔡清祥向檢察官們說：「請全力以赴，法務部一定當各位的靠山！一定會支援你們！」負責蒞庭立委收賄案的愛組檢察官黃嘉妮說：「我們也是獲得部長及檢察長的支持。」蔡清祥回應：「一定會支持，把檢察業務做好，社會就會對我們肯定。」
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