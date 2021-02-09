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KTV包廂玩骰子喝烈酒 5男大生性侵女同學和解換緩刑

聯合報 / 記者蕭雅娟／台北即時報導

北市五名男大生，2019年間相約女神級的女同學至酒吧飲酒，又前往KTV續攤唱歌，其中1男在女同學如廁時，強制猥褻得逞，其餘4人在包廂內，趁女同學泥醉無力反抗，輪流侵犯等逞。士林地院認為男大生已和解賠償80萬元減刑，依照乘機性交罪判刑，且給予緩刑機會。

判決指出，五名被告和女同學是同學、朋友關係，2019年間6人在士林區一家酒吧喝酒，凌晨又轉往KTV續攤唱歌。鄭男趁女同學在公園上廁所時，違背女同學意願，撫摸胸部、下體強制猥褻得逞。

眾人在包廂後，約定與女同學玩骰子，輸的人需飲酒，導致女同學喝下烈酒威士忌，不久後因酒後意識不清，酒醉類似精神障礙不能抗拒狀態，鄧、施、劉男，輪流碰觸、親吻女同學胸部，甚至以手指、神頭侵犯女同學下體，拿出手機拍下隱私部位，上傳Instagram。

鄧向楊男稱「感謝你的安排，有這個機會可以上她」楊則回稱「你們想幹嘛就幹嘛，不要內射都可以，只要最後送她回家就好」鄧當場稱「要在包廂開幹」劉回應說「好」楊稱「我已經玩過了，你們玩就好」鄧因人太多無法勃起稱「帶回家，等我酒醒一點再做」。

當天4時許，眾人帶著女同學準備返家，女同學看到警車想報案，遭鄧強行拉上計程車，女同學趁車輛等紅燈時，打開車門下車，衝進超商請求店員協助報案。

女同學回想案方狀況，當時在包廂喝酒，身體沒辦法自己移動，記憶有部分斷片，遭鄧脫掉褲子，鄧想包廂發生關係，還對著大家說「像buffet形式，可以輪流」鄧等被告坦承，在包廂內趁女同學酒醉侵犯她。

合議庭審酌，鄧、劉、施、楊、鄭等5人，為滿足一己私慾及私慾，鄭明知與女同學沒有任何情愫，利用陪同如廁，強制猥褻胸部下體等逞，其餘4人趁女同學意識不清不知抗拒乘機性交，鄧、劉、鄭還拍下女同學不雅照片上傳社群軟體。

女同學因本案數度在法庭上情緒崩潰、放聲大哭、用筆猛力戳物等，身心受創，歷經許久難以平復，惟審酌鄧、劉、施以達成和解，賠償80萬元，家屬願意給予緩刑機會，依照刑法59條減刑。

鄧、劉、施共同犯犯乘機性交罪，分別處1年8月至2年不等徒刑。楊共同犯乘機性交未遂罪，處1年徒刑。4人均可緩刑。鄭犯強制猥褻罪，處10月徒刑。又犯竊錄身體隱私部位，處10月徒刑，可易科罰金。可上訴。

示意圖。圖／本報資料照片
示意圖。圖／本報資料照片

猥褻 KTV 計程車

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