摸胸慣犯色醫師 連續兩日性騷擾捷運女乘客遭起訴

宜蘭羅東博愛醫院復健科時任伍姓主治醫師，去年8月間上午涉嫌在台北捷運淡水信義線上，用外套遮蓋手臂，伸狼爪襲胸一名林姓妙齡女子。據悉，他坦承犯行，但女方不願意和解；台北地檢署調查後，今依違反性騷擾防治法將他起訴。

去年8月30日上午9時，伍男搭乘捷運時，看見林姓女子自捷運紅樹林站搭車，該班列車開往象山方向前進，行經中山站到台北車站過程中，伍男身穿白襯衫、黑長褲並戴著口罩，以黑色外套為掩護，用手碰觸她的胸部，女子下後，至台北站詢問處請求協助。

台北市警察局捷運警察隊表示，林姓女子提出性騷擾申訴及告訴，9月19日也已查獲犯嫌是伍姓醫師，移送中正第一分局偵辦。據悉，伍男到捷運警察隊說明時，坦承「忍不住想碰觸她」，才會用衣服當掩護，去觸摸林姓女子胸部。

伍男表示，若有機會，希望當面請求林姓女子諒解。不過，經檢察官傳喚女方到庭，她表明不願意和解，要提告到底。因此今依法起訴。羅東博愛醫院官網上，目前已查無他的相關門診資訊。