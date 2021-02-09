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退輔會專員隻手遮天 造假詐領急難救金被判2年
退輔會新北市榮民服務處張姓專員隻手遮天，假造6位榮民身分詐領急難救金1萬8000元，新北地院今依貪汙治罪條例判刑2年，緩刑5年，褫奪公權1年，可上訴。
判決指出，退輔會新北市榮民服務處張姓專員（51歲）負責退輔會板橋區轄內榮民與遺眷訪視、慰問、急難救助發放等業務，於106年11月間，明知傅姓榮民、遺眷共6人並未提出急難救助金申請，亦未實際訪視榮民、遺眷，也未經傅姓榮民、遺眷等人同意，偽造「新北市榮民服務處服務對象訪視服務紀錄」、「急難救助金申請單及領據」公文書，並私蓋印章，偽造冒領6人各3000元急難救助金，共計1萬8000元，中飽私囊。法務部廉政署接獲檢舉追查後依法函送新北地檢署偵辦。
新北地險考量張男到案後坦承犯行，並主動將犯罪所得1萬8000元全數繳還入庫，足見犯後甚有悔意，今依貪汙治罪條例判刑2年，緩刑5年，褫奪公權1年，仍可上訴。
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