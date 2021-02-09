快訊

黎智英不得保釋繼續收押：中國官媒的司法指導棋？

兩天連三起規模5以上地震 氣象局：不排除大地震前震

台南直播主不滿基地遭曝光 揪眾持棒毆打多嘴同業

聯合報 / 記者邵心杰／台南即時報導

台南市吳姓直播主等3人不滿直播地點，遭鄭姓同業在直播平台上洩漏，去年5月8日凌晨駕車前往其商店，怒氣沖沖手持球棒衝入屋內，毆打鄭成傷，經鄭的雇主報警，台南地院認吳等3人共同無故侵入他人住宅，分處拘役40、30日，可上訴。

檢警調查，吳姓、陳姓及另名吳姓男子3人因懷疑潘姓業者雇用的鄭姓直播主在平台上洩漏他們地址欲前往理論。吳等3人去年5月8日凌晨0時44分，駕車前往潘居住、經營精品店前，未經過潘許可，手持球棒進入店內，並持球棒毆打鄭成傷。而無故侵入他人住宅。嗣經潘德明報警處理後，始查悉上情。

吳等3人否認侵入他人住宅犯行，辯稱該精品店的實際負責人是林姓女子，當天要去之前有先跟林女聯絡、林女也說好，他會趕過去，到達時是潘幫他們開門的，並用手指鄭在裡面，他們與鄭發生衝突完，他們還有打電話給林女。

台南地院勘驗監視器畫面，見吳等3人抵達該店，均未停下與潘交談，而是以跑步持棍棒方式快速進入，除鄭之外，屋內仍有3名員工在場。

林女證述，她是精品店員工，她做採購，跟吳等人認識也是因為採購，精品店負責人從開業以來一直都是潘。

台南地院審酌，吳等3人未經允許擅自侵入他人住宅，對於潘居住安寧造成危害，且犯後猶否認犯行，態度不佳，其中，吳為粉絲團經營人，較其餘2名被告犯罪情節較重，吳處拘役40日，另2人則處拘役30日，可易科罰金。

台南市吳姓直播主等3人不滿直播地點，遭鄭姓同業在直播平台上洩漏，怒氣沖沖持球棒衝入屋內，毆打鄭成傷，台南地院認3人無故侵入他人住宅，分處拘役40、30日。圖／本報資料照
台南市吳姓直播主等3人不滿直播地點，遭鄭姓同業在直播平台上洩漏，怒氣沖沖持球棒衝入屋內，毆打鄭成傷，台南地院認3人無故侵入他人住宅，分處拘役40、30日。圖／本報資料照

直播主 監視器

延伸閱讀

3人行不夠看？ 她靠一張「性愛時間表」維繫多邊戀

地表最強銷售員！雲林9小時直播創下500萬元熱銷記錄

藍白拖背後藏淚 直播主林揚竣號召「百萬愛心助寒士」

南韓直播主低胸裝吃播 意外錄到老闆娘偷譙：那個奶？瘋女人

相關新聞

影／私製「安心口罩 」獲利2000萬 調查局破獲無照工廠

調查局接獲衛生機關線報，經循線深入調查後，發現一家公司黃姓負責人利用新冠肺炎疫情，國內民眾對醫療口罩迫切需求之際，意圖牟...

大園福海宮遷廟與否再爆爭議 委員請出神尊告管委會

桃園市大園區福海宮供奉神像「輔信王公」有百年歷史，是當地沿海信仰中心，因廟址經桃園市政府納入航空城「蛋黃區」第3跑道，是...

影／私人神壇當掩護 南警破獲天九牌賭場

春節快到了，流動職業賭場蠢蠢欲動，台南市警五分局員警今天清晨3點破獲天九牌賭場，賭場以北區一處三樓透天民宅為地點，一樓是...

游迺文炒股只一檔？勞動基金案起訴書四字藏玄機

引發市場高度關注的勞動基金炒股案，今（８）日由台北地檢署依貪汙治罪條例、違反證交法等罪，起訴前勞動基金運用局國內投資組長游迺文等12人。

小琉球每14隻海龜就有1隻被騷擾 女遊客摸一下判30天

海巡署近日在臉書「海巡署長室Coast Guard」貼文指出，在小琉球，平均每14隻海龜，就有1隻曾經被人類騷擾過。然而...

嘉大女副教授升等不過挾怨誹謗 檢起訴建請從重量刑

嘉義大學外國語言學系副教授劉女，不滿6年前提出教授升等，被審查委員檢舉抄襲，不通過其申請，認為時任系主任張女做梗，自前年...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。