台南直播主不滿基地遭曝光 揪眾持棒毆打多嘴同業
台南市吳姓直播主等3人不滿直播地點，遭鄭姓同業在直播平台上洩漏，去年5月8日凌晨駕車前往其商店，怒氣沖沖手持球棒衝入屋內，毆打鄭成傷，經鄭的雇主報警，台南地院認吳等3人共同無故侵入他人住宅，分處拘役40、30日，可上訴。
檢警調查，吳姓、陳姓及另名吳姓男子3人因懷疑潘姓業者雇用的鄭姓直播主在平台上洩漏他們地址欲前往理論。吳等3人去年5月8日凌晨0時44分，駕車前往潘居住、經營精品店前，未經過潘許可，手持球棒進入店內，並持球棒毆打鄭成傷。而無故侵入他人住宅。嗣經潘德明報警處理後，始查悉上情。
吳等3人否認侵入他人住宅犯行，辯稱該精品店的實際負責人是林姓女子，當天要去之前有先跟林女聯絡、林女也說好，他會趕過去，到達時是潘幫他們開門的，並用手指鄭在裡面，他們與鄭發生衝突完，他們還有打電話給林女。
台南地院勘驗監視器畫面，見吳等3人抵達該店，均未停下與潘交談，而是以跑步持棍棒方式快速進入，除鄭之外，屋內仍有3名員工在場。
林女證述，她是精品店員工，她做採購，跟吳等人認識也是因為採購，精品店負責人從開業以來一直都是潘。
台南地院審酌，吳等3人未經允許擅自侵入他人住宅，對於潘居住安寧造成危害，且犯後猶否認犯行，態度不佳，其中，吳為粉絲團經營人，較其餘2名被告犯罪情節較重，吳處拘役40日，另2人則處拘役30日，可易科罰金。
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