大園福海宮遷廟與否再爆爭議 委員請出神尊告管委會

桃園市大園區福海宮供奉神像「輔信王公」有百年歷史，是當地沿海信仰中心，因廟址經桃園市政府納入航空城「蛋黃區」第3跑道，是否遷廟內部兩派爭議不休，反對方質疑現任第3屆管委會新收信徒合法性，經「神明指示提告」由委員蔡宗烈為代表人，今赴法院提民事確認信徒身分不存在。

福海宮現任管理委員主委廖德發表示，對於被指控信徒章程不合法部分，廟方尊重個人想法，相關細節也有委任律師說明。

蔡宗烈指出，福海宮多次經神明指示沒有要搬遷，原地保留也獲內政部都委會同意，剩周圍綠地空間尚在爭取，但第3屆管委會2017年接任後，先以桃園市府稱鄰近有四甲遊憩休閒地可供搬遷，但經神明拒絕，後又稱第3跑道填土築高會讓廟址成窪地產生排水問題，認為在策劃陰謀遷廟。

蔡控訴，第3屆管委會函文內政部意圖搬遷廟址，並未提信徒大會討論決議，因此今赴法院提告確認信徒身分，若確認其屬非法組織，內政部應即停止審議福海宮都市計畫變更案。

福海宮重建委員會執行秘書陳建松表示，第3屆管委會為掌控廟務，在200多名信徒民冊中，陸續加入58名人頭信徒，違反必須有捐獻3萬元的章程，2017年底舉辦的醮典高達2000多萬元經費至今沒公布流向，財務不透明、盜賣神明等，先前也提起刑事背信、竊盜等告訴。

「是神明要提告，指定他當代表人」蔡宗烈說，日前到景福宮參拜，受到主神開漳聖王指示，說竹圍福海宮主神輔信王要對現任管委會提告，而開漳聖王和福海宮祭祀主神輔信王公，彼此是將領、軍師關係，他獲指示當下一度愣住，但後前後到景福宮、福海宮向2位神明擲筊，確定神明的意思。

律師陳憲政表示，今提民事訴訟針對確認信徒身分不存在，因為發現2014年至今，有部分新加入的信徒可能都沒符合章程規定，導致稀釋合法信徒的表決全數，因此採釜底抽薪方式，先確認新信徒身分，若確認不存在失去委員資格，連帶最後遷廟決議也會有瑕疵。