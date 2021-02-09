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影／私人神壇當掩護 南警破獲天九牌賭場

聯合報 / 記者黃宣翰／即時報導

春節快到了，流動職業賭場蠢蠢欲動，台南市警五分局員警今天清晨3點破獲天九牌賭場，賭場以北區一處三樓透天民宅為地點，一樓是私人神壇做為掩護，三樓是賭場，仍被警方識破，帶回場主及賭客23人，查扣賭資2萬多元。

春節期間警方嚴厲抓賭，各賭場大都以流動式躲避警察追緝，市警五分局偵查隊情蒐得知北區武聖路一處民宅常有不特定人出入，疑似有賭博情事，經連日派員埋伏探訪，搜集相關事證後向台南地院聲請搜索票獲准。

警方見時機成熟，今天凌晨3點多持搜索票突襲該民宅3樓，賭客驚慌失措，現場查獲吳姓莊家（25歲）兼場主主持天九牌賭場，賭客18男4女共22人，查扣賭資2萬2750元、抽頭金780元、天九牌1副、骰子39顆等證物。

清查賭客身分，員警發現場內賭客竟都是年輕族群，其中年齡最小的未滿20歲，最大也不到30歲，這些年輕賭客大都無業，不同以往所查獲之玩天九牌中老年齡層。吳供稱他2月7日才開始在這聚賭，警詢後，吳被依賭博罪嫌移送台南地檢署偵辦，其餘賭客依違反社會秩序維護法裁罰。

台南市警五分局偵破天九牌賭場，查扣賭資和天九牌賭具。圖／讀者提供
台南市警五分局偵破天九牌賭場，查扣賭資和天九牌賭具。圖／讀者提供
春節快到了，流動職業賭場蠢蠢欲動，台南市警五分局員警今天破獲天九牌賭場。圖／讀者提供
春節快到了，流動職業賭場蠢蠢欲動，台南市警五分局員警今天破獲天九牌賭場。圖／讀者提供

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