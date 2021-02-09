聽新聞
test
0:00 / 0:00
影／私製「安心口罩 」獲利2000萬 調查局破獲無照工廠
調查局接獲衛生機關線報，經循線深入調查後，發現一家公司黃姓負責人利用新冠肺炎疫情，國內民眾對醫療口罩迫切需求之際，意圖牟取暴利，去年8月起在尚未取得主管機關衛生福利部食品藥物管理署醫療器材許可證前，擅自建置醫用口罩生產線，違法大量製造「安心口罩」品牌醫用口罩並利用公司網站、FB、LINE等方式公開行銷，販售予全國各地經銷商及一般民眾，獲取暴利至少2000萬元，台中檢調已查獲工廠，查扣大量口罩。
調查局航業調查處台中調查站報請台中地檢署檢察官陳東泰指揮，2月1日會同台中市食品藥物安全處同步搜索這家公司及其口罩製造工廠等相關處所，當場查扣口罩製造機組6部、未經許可製造之醫用口罩128萬9840片及相關銷售憑證，發現該公司去年8月至今年1月5日，未取得衛福部食藥署核准醫療器材許可證前，製造販售應以醫療器材管理之「安心口罩」共計579萬片，並以每片新台幣3元至5元銷售，不法獲利至少2000萬元，經約談黃姓負責人等4人後，以涉嫌違反藥事法等罪嫌，移送檢方偵辦。
調查局表示，為貫徹政府防疫決心，積極嚴查市面非法口罩來源，阻絕未經許可製造(MIT)或劣質醫療口罩，確保民眾健康，圍堵防疫漏洞，呼籲民眾遇有未經許可製造醫用口罩、販售黑心醫用口罩或接獲疫情假訊息，可即時就近通報調查局各外勤處站、或撥打0800-007-007專線，均有專責調查官協助應處。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言