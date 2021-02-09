影／私製「安心口罩 」獲利2000萬 調查局破獲無照工廠

調查局接獲衛生機關線報，經循線深入調查後，發現一家公司黃姓負責人利用新冠肺炎疫情，國內民眾對醫療口罩迫切需求之際，意圖牟取暴利，去年8月起在尚未取得主管機關衛生福利部食品藥物管理署醫療器材許可證前，擅自建置醫用口罩生產線，違法大量製造「安心口罩」品牌醫用口罩並利用公司網站、FB、LINE等方式公開行銷，販售予全國各地經銷商及一般民眾，獲取暴利至少2000萬元，台中檢調已查獲工廠，查扣大量口罩。

調查局航業調查處台中調查站報請台中地檢署檢察官陳東泰指揮，2月1日會同台中市食品藥物安全處同步搜索這家公司及其口罩製造工廠等相關處所，當場查扣口罩製造機組6部、未經許可製造之醫用口罩128萬9840片及相關銷售憑證，發現該公司去年8月至今年1月5日，未取得衛福部食藥署核准醫療器材許可證前，製造販售應以醫療器材管理之「安心口罩」共計579萬片，並以每片新台幣3元至5元銷售，不法獲利至少2000萬元，經約談黃姓負責人等4人後，以涉嫌違反藥事法等罪嫌，移送檢方偵辦。