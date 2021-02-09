小琉球每14隻海龜就有1隻被騷擾 女遊客摸一下判30天

海巡署近日在臉書「海巡署長室Coast Guard」貼文指出，在小琉球，平均每14隻海龜，就有1隻曾經被人類騷擾過。然而14也是去年小琉球，騷擾海龜的總件數但不包含黑數，其中，有一名劉姓女子去年在小琉球浮潛時，伸手觸摸海龜，讓牠因此改變游向，此舉遭同行遊客拍下告發。屏東地方法院將劉女依野生動物保育法的非法騷擾保育類野生動物罪，處拘役30天，得易科罰金。

判決指出，劉女去年7月13日下午3時許，前往屏東琉球鄉漁福漁港附近海域浮潛時，她看見一隻綠蠵龜，當下竟以左手觸摸綠蠵龜的龜甲，此舉不僅騷擾到綠蠵龜，牠也因此改變游向，過程中全都被同行的遊客拍下，當晚向海巡署南部分署第五岸巡隊杉福安檢所告發。

安檢所人員獲報後，找到劉女，由目擊證人以及立屏東科技大學野生動物保育中心物種鑑定書暨鑑定照片、海洋保育類野生動物名錄、現場蒐證照片佐證，將她依法函送。