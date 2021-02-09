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嘉大女副教授升等不過挾怨誹謗 檢起訴建請從重量刑

聯合報 / 記者卜敏正／嘉義市即時報導

嘉義大學外國語言學系副教授劉女，不滿6年前提出教授升等，被審查委員檢舉抄襲，不通過其申請，認為時任系主任張女做梗，自前年8月起在臉書社群發布「嘉義，大學屠宰場」不實內容，還將內文印製手冊在校慶發送，經張女提告、檢方偵查終結，依加重誹謗罪嫌提起公訴，並請從重量處7月以上有期徒刑。

起訴書指出，45歲劉女因懷疑2017年不能通過升等申請案是張女從中作梗，從2019年8月中旬起就在臉書「嘉大聯誼會」社團，發布標題為「嘉義，大學屠宰場」長文，不實內容包括「某女老師因為主管個人好惡，升等過程被無情霸凌」，指張全憑主觀好惡任事，態度尖酸苛薄、濫用職權。

義大學前年9月舉辦研討會，拉布條陳情發「嘉義，大學屠宰場」手冊10月在蘭潭校區慶祝百年校慶，典禮場外劉又掛「還我公平正義」抗議牌，手拿書寫申請升等遭受不公平待遇內容的「嘉義，大學屠宰場」手冊在埸發送。

張女認劉女作法詆毀其名譽、人格，及社會評價，提出告訴，檢察官調查過程，劉否認犯行， 犯後態度惡劣，認定劉女涉犯刑法310條，意圖散布於眾，指責傳述足以毀損他人名譽之事誹謗罪，依法提起公訴。

劉姓女副教授前年嘉大校慶時，在門口散發「嘉義，大學屠宰場」手冊。圖／報系資料照片
劉姓女副教授前年嘉大校慶時，在門口散發「嘉義，大學屠宰場」手冊。圖／報系資料照片
劉姓女副教授前年嘉大校慶時，在門口散發「嘉義，大學屠宰場」手冊。圖／報系資料照片
劉姓女副教授前年嘉大校慶時，在門口散發「嘉義，大學屠宰場」手冊。圖／報系資料照片

嘉義 義大 抄襲

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