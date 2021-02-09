調查局14名獨立站主任出缺 「史密斯夫妻檔」呼聲高

調查局昨天發布28名副處長、主任人事異動名單，北機站主任吳以公等人升任副處長後，全省獨立站主任共出缺14個名額，誰會獲派調任獨立站主任，成為調查局農曆春節前「猜燈謎」的話題，以六都外勤處來說，熱門人選以「史密斯夫妻檔」范開明、葉麗卿討論度最高，相關人事預計春節後發布。

葉麗卿目前是新北市調查處雙和站主任，范開明則為台北市調查處中正站主任；葉麗卿在國安站副主任期間，偵辦過喧騰一時的新黨王炳忠共諜案，夫妻倆擅長國安情資分析與偵辦，曾同時擔任過新北處與台北處國安科長，去年又同時派升站主任，因而有「史密斯夫妻檔」封號，今年能否更上一層樓，備受基層關注。

依照調查局以往慣例，六都外勤處站主任若能調任獨立站歷練，可能是爾後副處長人選的明日之星，這波人事出缺的14個獨立站主任，名額算不少，不少有志之士有意角逐，但最後獎落誰家、眾說紛紜。

以雙北外勤處站來說，呼聲頗高的人選除范開明、葉麗卿外，還有台北市調查處中山站陳白立、士林站主任劉永金、機動站主任吳月萍；新北市調查處則有重新站主任何復生、板橋站主任李詒順。

范開明、葉麗卿、陳白立、李詒順皆有國安情報系統背景，李詒順胞兄也是情治系統出身，曾是測謊權威。