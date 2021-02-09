快訊

翁山蘇姬的崩潰？緬甸政變軍政府2.0下一步謀算

聽新聞
test
0:00 / 0:00

調查局14名獨立站主任出缺 「史密斯夫妻檔」呼聲高

聯合報 / 記者張宏業／台北即時報導

調查局昨天發布28名副處長、主任人事異動名單，北機站主任吳以公等人升任副處長後，全省獨立站主任共出缺14個名額，誰會獲派調任獨立站主任，成為調查局農曆春節前「猜燈謎」的話題，以六都外勤處來說，熱門人選以「史密斯夫妻檔」范開明、葉麗卿討論度最高，相關人事預計春節後發布。

葉麗卿目前是新北市調查處雙和站主任，范開明則為台北市調查處中正站主任；葉麗卿在國安站副主任期間，偵辦過喧騰一時的新黨王炳忠共諜案，夫妻倆擅長國安情資分析與偵辦，曾同時擔任過新北處與台北處國安科長，去年又同時派升站主任，因而有「史密斯夫妻檔」封號，今年能否更上一層樓，備受基層關注。

依照調查局以往慣例，六都外勤處站主任若能調任獨立站歷練，可能是爾後副處長人選的明日之星，這波人事出缺的14個獨立站主任，名額算不少，不少有志之士有意角逐，但最後獎落誰家、眾說紛紜。

以雙北外勤處站來說，呼聲頗高的人選除范開明、葉麗卿外，還有台北市調查處中山站陳白立、士林站主任劉永金、機動站主任吳月萍；新北市調查處則有重新站主任何復生、板橋站主任李詒順。

范開明、葉麗卿、陳白立、李詒順皆有國安情報系統背景，李詒順胞兄也是情治系統出身，曾是測謊權威。

14個獨立站主任缺包括北機站、南機站、國安站、資安工作站、基隆市調查站、宜蘭縣調查站、新竹市調站、新竹縣調查站、苗栗縣調查站、雲林縣調查站、嘉義市調查站、嘉義縣調查站、屏東縣調查站、台東縣調查站。

新北市調查處板橋站主任李詒順。圖／讀者提供
新北市調查處板橋站主任李詒順。圖／讀者提供
台北市調查處中山站主任陳白立。圖／讀者提供
台北市調查處中山站主任陳白立。圖／讀者提供

國安

延伸閱讀

查辦蘇震清涉貪有功 調查局北機站主任調升副處長

調查局28人異動 吳以公升任北市調查處副處長

外界盼興達電廠提前除役 台電：重點是降低用煤量

新聞眼／軍方資安演習規範不足 打擊國安

相關新聞

潘懷宗涉貪 全部認罪獲交保

台北市議員潘懷宗被控詐領助理補助費約三百萬元，檢方不服交保提出抗告，士林地院昨天二度開庭，潘懷宗認罪，說不是怕在看守所吃...

勞金局弊案 游迺文免職求重判

勞金局國內投資組前組長游迺文，被控協助寶佳資產管理公司出脫遠東百貨持股，台北地檢署昨天依貪汙等罪嫌起訴游等十二人，檢方批...

調查局14名獨立站主任出缺 「史密斯夫妻檔」呼聲高

調查局昨天發布28名副處長、主任人事異動名單，北機站主任吳以公等人升任副處長後，全省獨立站主任共出缺14個名額，誰會獲派...

浮報施打數據 3護理師私毀上萬流感疫苗

新北市三重區衛生所蕭姓護理長為了衝高施打流感疫苗績效，涉嫌與所內二名林姓護理師合謀，浮報施打數據，事後怕東窗事發，又私自...

經國號零件商 五鬼搬運補錢坑

上櫃公司富驊企業前董事長張連生，投資超合金鍛造公司「全特」失利，涉與兒子張永達、公司顧問鄭正忠共謀，由富驊旗下子公司以六...

勞金局弊案／游曾說「當上勞金局長 才有合法途徑」

勞動基金弊案，檢察官查出勞金局國內投資組前組長游迺文，他在接投資組組長前，為了想升官就曾和寶佳資產管理公司投資主管邱裕元...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。