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租4樓透天夫病逝長子想不開 母要為凶宅賠270萬
高雄郭姓婦人6年前把1000多萬的4樓透天厝，承租給馮姓夫妻全家，不料馮姓男子因病過世、馮的兒子隔1月在屋內自殺身亡，郭婦認為房子變「凶宅」，怒向馮妻及2孩子求償房子貶損的價值270萬3753元 ；高雄高分院二審認定，馮妻屬連帶保證人，判她必須賠償這筆錢，仍可上訴。
判決指出，馮姓男子及林姓妻子育有2男1女，2015年10月起向郭姓婦人承租4層樓透天厝，租約3年，月租1萬5000元，但馮姓男子2017年12月間過世，隔1月、2018年1月馮家長子在屋內想不開身亡。
郭姓屋主表示，房子成為「凶宅」，經過鑑價，房價減損270萬多元，應由馮妻林姓女子、馮的長女及次子連帶賠償該項損失。
馮妻等人表示，長子自殺動機只是結束生命，並不是想造成房屋價值減損，自殺之前也沒有任何異狀，家人無從預料、防範，且長女結婚後住北部，次子則入獄，房屋長期是夫妻與長子居住，長女和次子應沒賠償責任，馮妻認為就算她要賠償，最多僅限於繼承長子的遺產範圍內。
一審法官認為，馮家長女、次子不住家裡，不用負連帶賠償的責任，馮妻應在繼承長子的遺產範圍內賠償270萬多元、不必用自己財產負全額賠償。
郭婦提上訴後，二審合議庭認為，馮姓夫妻承租房屋時，成立連帶保證契約，馮妻是連帶保證人，就該負賠償責任，改判這筆270萬多元，馮妻除了在繼承馮家長子遺產範圍內賠償，也要再以自己財產來給付。
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