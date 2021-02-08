勞動基金弊案 寶佳執行長唐楚烈等人交保不發一語

勞動部勞動基金運用局國內投資前組長游迺文涉協助寶佳資產管理公司出脫遠東百貨持股，今被檢方依貪汙等罪起訴，除游迺文外，寶佳資產公司執行長唐楚烈、寶佳投資主管兼嘉源投資部門主管邱裕元、復華投信投資長邱明強、基金經理人劉建賢等5人在押；台北地方法院開移審庭後，裁定游迺文羈押禁見；唐楚烈1000萬元交保；邱裕元、邱明強、劉建賢3人均500萬元交保。

唐楚烈、邱裕元、邱明強、劉建賢分別於晚間10點至10點半間在律師陪同下步出法院，面對媒體詢問均不發一語。

北院認為，游迺文身為公務員，職司勞退基金投資運用，與民間投資業者往來密切，卻涉嫌配合購買遠百公司股票，涉犯貪汙治罪條例圖利罪、證交法操縱股價罪、證券投資信託及顧問法損害證券投資信託基金資產罪，罪嫌重大，有勾串共犯、證人之虞，且涉犯最輕本刑5年以上重罪，「居貫穿全案重要角色」，且有另案偵查中，有羈押禁見的必要。

另唐楚烈、邱裕元是寶佳投資決策者，涉嫌透過公務員違背職務購買遠百股票，罪嫌重大，有勾串共犯、證人之虞，涉犯最輕本刑5年以上重罪，但無羈押必要，分別裁定1000萬、500萬元交保後，得予不羈押，並限制住居、出境、出海8個月，每周一、三、五晚間六時至十時到轄區派出所報到，不得和其他被告和辯護人接觸。