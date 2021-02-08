農曆年前喪命 73歲嬤騎車穿越路口慘死砂石車輪下

高雄市阿蓮區今天發生砂石車與機車擦撞的死亡車禍，73歲楊姓阿嬤騎車穿越無號誌路口，未注意一輛砂石車從橫向行駛過來，瞬間被砂石車輾壓過去，事故過程驚悚。警方表示，老阿嬤送醫傷重不治，砂石車司機依業務過失致死罪送辦。

今天下午3點左右，楊姓女騎士（73歲）騎車停在阿蓮區中正路與中正路381巷口，準備穿越馬路抵達對面巷道，當時行經車輛不少，老阿嬤不耐久等，油門一催穿梭車陣穿越馬路，不料一輛砂石車橫向行駛而來，阿嬤連人帶車被捲入車底，現場不少人目擊者意外發生。

警方指出，楊姓女騎士傷勢嚴重，送醫死亡，肇事的陳姓砂石車司機與死者都沒有酒駕，陳依業務過失致死罪送辦。