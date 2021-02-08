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勞金局弊案延押庭 游迺文一派從容出庭否認不法

聯合報 / 記者賴佩璇林孟潔／台北即時報導

勞動部勞動基金運用局國內投資前組長游迺文，被控涉協助寶佳資產管理公司出脫遠東百貨持股，今被檢方依貪汙等罪起訴。台北地院今下午召開移審庭，游一派從容地出庭，但仍堅詞否認不法。法院認定游涉犯重罪，且有串滅證及逃亡之虞，裁定收押禁見。

據了解，游迺文等5人都否認不法，辯稱自己都是依照專業判斷。游男神情輕鬆、沒有顯現沮喪及激動反應，甚至還「一派從容」地出庭並「快樂地答辯」，強調自己都沒有犯罪。

同案被告除游迺文外，寶佳資產公司執行長唐楚烈、寶佳投資主管兼嘉源投資部門主管邱裕元、復華投信投資長邱明強、基金經理人劉建賢等5人在押；法官今下午3點開移審庭，卻罕見不公開審理，將旁聽的記者都請出去。

法官直到晚間6點48分開庭完畢，大約7點30分諭知，裁定游迺文羈押禁見。北院指出，因勞動基金弊案中部分被告涉及其他罪嫌，檢方仍在偵辦中，故移審庭採隔離訊問，經法官考量後決定採不公開方式訊問。

此外，唐楚烈以1000萬交保，並限制出境、出海8個月，不得和其他被告和辯護人接觸；邱裕元以500萬元交保，並限制出境、出海8個月，不得和其他被告和辯護人接觸。

邱明強以500萬元交保，並限制出境、出海8個月，不得和其他被告和辯護人接觸；劉建賢以500萬元交保，並限制出境、出海8個月，不得和其他被告和辯護人接觸。

游迺文 勞動部

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