勞金弊案游迺文續押！唐楚烈等4人交保限制出境出海

勞動部勞動基金運用局國內投資前組長游迺文涉協助寶佳資產管理公司出脫遠東百貨持股，今被檢方依貪汙等罪起訴，除游迺文外，寶佳資產公司執行長唐楚烈、寶佳投資主管兼嘉源投資部門主管邱裕元、復華投信投資長邱明強、基金經理人劉建賢等5人在押；台北地方法院開移審庭，裁定游迺文羈押禁見。

另外，唐楚烈1000萬交保，並限制出境、出海8個月，不得和其他被告和辯護人接觸；邱裕元500萬元交保，並限制出境、出海8個月，不得和其他被告和辯護人接觸。

邱明強500萬元交保，並限制出境、出海8個月，不得和其他被告和辯護人接觸；劉建賢500萬元，並限制出境、出海8個月，不得和其他被告和辯護人接觸。

檢方起訴認為，游迺文和邱裕元同是師大附中、台灣大學畢業，邱裕元稱呼游迺文為「學長」或「大哥」，兩人還加入LINE「小龍會」群組，成員有金控公司投資長、證券公司董事長、票券金融公司總經理等，兩人常一起打高爾夫球、餐敘等。

游迺文想升官而和邱裕元頻繁討論如何動用「上面的人」、「院內好朋友」等，讓游升官擔任投資組長，藉此架空勞金局長、副局長，達到讓游操盤的目的；游甚至表示，他擔任勞金局長後，「我才有guts跟合法途徑處理」、「可以為他跟他的兄弟鋪未來的路」等語，兩人謀議操縱遠百股價，以飯局牽線。

檢方指出，去年8月10日晚上6點30分舉行飲宴，與會者為游迺文、邱裕元、唐楚烈之子唐振堯、邱明強、劉建賢等5人，餐費高達共5萬8248元，含稅6萬1160元，由寶佳以「執行長宴請金融同業」名目核銷支出。

檢方認為，游迺文素來以斥責謾罵方式領導下屬，飯局過後，游迺文多次在每天晨會中強勢要求下屬將遠百股票列入勞動基金買入標的，去年8月4日晨會期間更嚴厲地表示，「要買入遠百公司股票，並將股票機算我的」，因游迺文行事作風強硬霸橫，又具有授權額度核定權限，下屬根本沒人有敢忤逆。

雖然勞金局已經好多年沒有買入遠百股票，但游迺文的下屬迫於無奈，只好同意將遠百股票列入買入標的；同年月5日，因勞動基金投資決定請示書訂定價格24.5元以下買入，但當天成交最低價是24.55元，導致當天沒有成功買入遠百股票。游迺文得知消息惱羞成怒，還變本加厲地在隔天晨會咆哮爆罵下屬數分鐘，迫使下屬將買入價格提高為24.6元。

檢方起訴認為，游迺文位居勞金局要職，明知勞動基金運用成效攸關廣大勞工權益，不僅不知保持清廉操守，僅為圖謀私人利益，竟對內霸凌下屬，對外仗勢濫權，且犯罪後仍多方飾詞狡辯，犯後態度亦屬不佳，請予從重量刑。