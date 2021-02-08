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勞動基金弊案 元大證券聲明絕無配合游迺文下單

聯合報 / 記者賴佩璇／台北即時報導

媒體報導台北地檢署調查勞金局國內投資組前組長游迺文弊案，另分案追查元大證券協理沈淑文及交易專員王美菊有配合炒股之嫌，朝背信罪方向偵辦。元大證券今回應，絕無配合游迺文下單情事，訂有嚴謹交易規範，只接受約定有權交易者指示。

元大證券發表聲明，第一、元大證券交易規範嚴謹，對交易人員訂有嚴謹管理規範，交易員僅接受約定有權交易人員下單指示。

本公司去年8月12日係依勞動基金運用局有權下單人員指示，以授權交易價格為上限，買入遠百股票，並於當日依市場交易盤勢，陸續成交，相關成交價格及張數，皆在勞金局授權買入價格範圍內，並無配合游男指示辦理的情事。

第二、依現行逐筆撮合交易、隨到隨撮的市場機制，若交易員真有意「配合」游男指示，於游男電話指示的第一時間，即會以新台幣24.75元掛單買進並立即成交。

第三、本公司第一時間已就本案相關細節呈報相關單位，未來仍將就本案配合司法機關調查，以釐清事實，並依法維護本公司權益。

游迺文 炒股 司法

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