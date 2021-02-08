衛生所護理師浮報資料衝績效 上萬劑流感疫苗慘遭浪費

示意圖。新北市三重區衛生所蕭姓護理長為了衝高施打流感疫苗績效，涉嫌與所內2名林姓護理師合謀，浮報施打數據，事後怕東窗事發，又私自銷毀上萬劑疫苗。 圖／聯合報系資料照片 新北市三重區衛生所蕭姓護理長為了衝高施打流感疫苗績效，涉嫌與所內2名林姓護理師合謀，浮報施打數據，事後怕東窗事發，又私自銷毀上萬劑疫苗；新北地檢署偵辦此案，今依偽造文書和妨害公務等罪起訴蕭、林3人。

起訴指出，蕭姓護理長2017年承辦流感疫苗注射業務，其明知施打數量未達預期，但為了增加施打數據以衝高績效評比，於是與所內2名林姓護理師合謀，浮報施打數據，導致疾管署無法如實比對。事後，3人為了避免犯行曝光，也銷毀了0.5ml疫苗1萬3485劑及0.25ml疫苗118劑。

偵訊時，蕭姓護理長矢口否認犯行，辯稱沒有指示護理師作假或匯損疫苗，但因為護理師坦承作假，也有人證稱協助護理師銷毀疫苗，加上監察院調查結果也顯示數據確有造假情事，最後未採信其說法。

檢方認為，蕭姓護理長等人行為涉犯偽造文書罪章的公務員登載不實準文書罪和妨害公務罪章的毀損公務員職務上掌管物品罪，而蕭等人又是利用職務上機會犯案，因此也建請法院依法加重二分之一其刑。