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日據株式會社欠稅9百多萬 彰化分署設法溝通終清償
彰化縣一家股份有限公司因欠繳9百多萬地價稅，經彰化地方稅務局送行政執行署彰化分署執行，由於義務人名下有7筆土地，且幾乎所有土地上都有從日據時代起延續至今的上百住戶，彰化分署執行人員為解決這件懸宕一甲子的欠稅問題，溝通勸導住戶透過拍賣程序標買建物坐落的土地，與清算人雙方協談後，終於在近期清償滯欠的地價稅。
彰化分署指出，本案義務人原本是彰化縣境日據時期專營不動產買賣投資的株式會社，在1962年獲准設立股份有限公司，後又因不明原因解散，目前在清算程序中。
義務人名下7筆土地共3萬3679平方公尺，土地上住戶占有權源因時代久遠而難以考究，但土地一旦經由執行分署強制執行將土地拍給住戶以外的人，住戶就有可能遭到驅離，執行過程中清算人多次透過移送機關申請延緩執行外，建物所有權人也成立自救會向彰化縣政府陳情希望暫緩執行。
彰化分署說，為實現公義之下也能兼顧住戶的居住權，先擇其中一筆位在鹿港且影響最小的土地（206平方尺）拍賣，並藉由拍賣程序不斷與土地上的住戶溝通協調，勸導透過拍賣程序標買建物座落的土地，住戶在2020年10月20日以186萬多元標得該筆土地後，再由承辦書記官居間協調，促使清算人願與其他6筆尚未拍賣土地上的建物所有權人積極協談，最後在2020年11月23日清償因所有土地所滯欠的地價稅，解決了從日據時代就糾纏至今的土地糾紛。
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