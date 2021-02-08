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謊稱監管帳戶詐騙旅美華人 刑事局逮10人送辦

中央社 / 台中8日電

台中市陳姓男子組成詐騙集團，以監管金融帳戶方式詐騙旅居美國華人，他還分散風險以小組方式設置機房，仍被刑事局中部打擊犯罪中心循線破獲，逮捕陳男等10人，訊問後依法送辦。

刑事局偵查第六大隊第四隊人員今天表示，刑事局日前接獲檢舉指出，37歲陳姓男子組成詐欺集團，選定管理嚴謹的社區大樓，作為詐欺話務據點，以監管金融帳戶方式作為詐欺話術，詐騙旅居美國華人。

案經刑事局偵查第六大隊第四隊受理後，與台中市警察局第二、三分局，及刑事警察大隊偵五隊共組專案小組，報請台中地檢署檢察官指揮偵辦。

專案小組調查後發現，詐欺集團為躲避查緝，以分散風險方式，將機房成員以2至3人小組規模，藏匿於各點運作，經警方多月追查並鎖定相關可疑詐欺話務機房，於上月13日兵分多路前往台中市多個據點查緝。

警方共帶回主嫌陳男與成員共10人到案，並查扣手機、平板電腦及現金新台幣206萬餘元等贓證物偵辦，全案訊問後依詐欺罪嫌，將陳男等10人移送台中地檢署偵辦。

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