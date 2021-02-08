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澎湖兩屆議員連任失利 還遭查詐助理費829萬

聯合報 / 記者林伯驊／高雄即時報導

澎湖縣前議員成萬貫遭控2任議員期間，涉找3名親戚當人頭詐領助理費，前年他擔任縣府民政處長期間遭搜索收押。一審認定他詐得829萬多元，依利用職務機會詐取財物罪判12年、褫奪公權4年；全案上訴後，他改口認罪，二審高雄高分院今天改判10年半、褫奪公權4年，仍可上訴。

無黨籍成萬貫（59歲）2018年11月挑戰連任失利，後來受邀出任縣府民政處長，2019年10月遭檢調偵辦貪汙案，澎湖地院裁定收押，直到上月22日高雄高分院二審辯論終結，才裁准交保。

涉充當人頭部分，一審判成萬貫父親1年10月、成萬貫的李姓親家1年10月、成萬貫弟媳1年2月，皆褫奪公權；二審考量李、弟媳認罪，維持原判但宣告緩刑3年，條件為李須繳國庫20萬、弟媳15萬，都接受法治教育2場次。成父於一審宣判後幾日因病去世，未上訴。

判決指出，成萬貫2010年起擔任澎湖縣議會第17屆、18屆議員，有8萬元額度聘用公費助理，但他卻找成姓父親、李姓親家、成姓弟媳充當人頭助理，成萬貫還帶去開戶，替他們保管存摺及印章，向縣議會虛報3人為公費助理，成萬貫之後自行或請不知情妻子提領核發的每月公費助理補助費、年終春節慰勞金。

據統計，成萬貫在第17屆任期內詐領助理費458萬562元，第18屆任內詐領371萬3741元，總共829萬4303元，全都為私人花用。

成萬貫、3名人頭一審出庭時都否認詐領助理費，他辯稱3人有協助從事反映民意、參與婚喪喜慶、提供選民服務等工作，雖他保管存摺印鑑，只是如何分配的問題。

一審合議庭發現，李姓親家、成姓妹婿在調查官詢問時都供出沒做助理的工作內容，成姓父親也年邁體衰根本無法做助理工作，認定是充當人頭，均依1屆議員任期論1個貪汙罪。

成萬貫上訴後，改口承認犯行，表達造成社會不良影響，深感後悔，愧對鄉親選民，請求從輕量刑，李姓親家、成姓弟媳都認罪請求輕判並給予緩刑。

澎湖縣前議員成萬貫（右）遭控涉詐領助理費829萬多元，二審高雄高分院今天改判10年半、褫奪公權4年，仍可上訴。圖／澎湖縣府提供
澎湖縣前議員成萬貫（右）遭控涉詐領助理費829萬多元，二審高雄高分院今天改判10年半、褫奪公權4年，仍可上訴。圖／澎湖縣府提供

澎湖 貪汙

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