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游迺文涉勞動基金弊案 北院移審庭罕見不公開訊問
勞動部勞動基金運用局國內投資前組長游迺文涉協助寶佳資產管理公司出脫遠東百貨持股，今遭依貪汙等罪起訴，除游迺文外，寶佳資產公司執行長唐楚烈、寶佳投資主管兼嘉源投資部門主管邱裕元、復華投信投資長邱明強、基金經理人劉建賢等5人在押。台北地方法院今下午3點開移審庭，卻罕見不公開訊問。
北院指出，因勞動基金弊案中部分被告涉及其他罪嫌，檢方仍在偵辦中，故移審庭採隔離訊問，經法官考量後決定採不公開方式訊問，預計下午5、6點會公開諭知強制處分結果。
檢方起訴認為，游迺文位居勞金局要職，明知勞動基金運用成效攸關廣大勞工權益，不僅不知保持清廉操守，僅為圖謀私人利益，竟對內霸凌下屬，對外仗勢濫權，且犯罪後仍多方飾詞狡辯，犯後態度亦屬不佳，請予從重量刑。
唐楚烈、邱裕元均為寶佳公司高階管理人，應將公司所擁有的龐大資金運用在合法正當投資範疇，竟妄圖藉由不法手段牟取私人利益，顯見法治觀念甚為薄弱，均請從重量刑。
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