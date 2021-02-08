蘇震清交保後恢復服務行程 今低調到派出所快閃報到

立委蘇震清涉索賄案，羈押禁見179天，上個月29日裁定交保，並且限制住居、出境、出海。對此，蘇震清並無意見，也曾允諾，民選立委與選民訂有契約，不會逃亡。蘇回屏東這段時間，持續與團隊在屏東奔波，也有不少支持者簇擁。今天為交保後首次報到日，蘇震清一早隻身前往屏東分局民和派出所，低調完成報到，便隨即離開。

蘇震清上個月29日，裁定以1000萬元交保，並且限制住居、出境、出海。對此，蘇震清並無意見，也曾允諾，民選立委與選民訂有契約，不會逃亡。蘇回到屏東後，堅持自己坦蕩蕩，也表示，會持續深入基層，到每個鄉鎮聽取人民的聲音。

蘇震清與服務團隊，於2月4日在臉書粉絲專頁公告恢復「阿忠面對面傾聽鄉親心聲」，且陸續在屏東市、九如、東港、萬丹等奔走，6日蘇震清現身屏東市服務處時，更吸引許多支持者簇擁。蘇震清近期也持續在臉書粉專，分享服務的動態訊息，彷彿未受涉嫌索賄案影響。