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蘇震清交保後恢復服務行程 今低調到派出所快閃報到

聯合報 / 記者陳弘逸／屏東即時報導

立委蘇震清涉索賄案，羈押禁見179天，上個月29日裁定交保，並且限制住居、出境、出海。對此，蘇震清並無意見，也曾允諾，民選立委與選民訂有契約，不會逃亡。蘇回屏東這段時間，持續與團隊在屏東奔波，也有不少支持者簇擁。今天為交保後首次報到日，蘇震清一早隻身前往屏東分局民和派出所，低調完成報到，便隨即離開。

蘇震清上個月29日，裁定以1000萬元交保，並且限制住居、出境、出海。對此，蘇震清並無意見，也曾允諾，民選立委與選民訂有契約，不會逃亡。蘇回到屏東後，堅持自己坦蕩蕩，也表示，會持續深入基層，到每個鄉鎮聽取人民的聲音。

蘇震清與服務團隊，於2月4日在臉書粉絲專頁公告恢復「阿忠面對面傾聽鄉親心聲」，且陸續在屏東市、九如、東港、萬丹等奔走，6日蘇震清現身屏東市服務處時，更吸引許多支持者簇擁。蘇震清近期也持續在臉書粉專，分享服務的動態訊息，彷彿未受涉嫌索賄案影響。

由於蘇震清交保後，必須每周一晚上10時以前，要到屏東分局民和派出所報到，今天為首次報到日，蘇上午7時許，隻身前往，低調完成報到，便隨即離開。

立委蘇震清與服務團隊，於2月4日在臉書粉絲專頁公告恢復「阿忠面對面傾聽鄉親心聲」，近期也陸續在臉書粉專，分享服務的動態訊息。圖／取自蘇震清臉書粉絲專頁
立委蘇震清與服務團隊，於2月4日在臉書粉絲專頁公告恢復「阿忠面對面傾聽鄉親心聲」，近期也陸續在臉書粉專，分享服務的動態訊息。圖／取自蘇震清臉書粉絲專頁
今天為立委蘇震清交保後首次報到日，蘇一早隻身前往屏東分局民和派出所，低調完成報到，便隨即離開。記者陳弘逸／攝影
今天為立委蘇震清交保後首次報到日，蘇一早隻身前往屏東分局民和派出所，低調完成報到，便隨即離開。記者陳弘逸／攝影
立委蘇震清曾允諾，民選立委與選民訂有契約，不會逃亡。本報資料照片
立委蘇震清曾允諾，民選立委與選民訂有契約，不會逃亡。本報資料照片
立委蘇震清與服務團隊，於2月4日在臉書粉絲專頁公告恢復「阿忠面對面傾聽鄉親心聲」，近期也陸續在臉書粉專，分享服務的動態訊息。圖／取自蘇震清臉書粉絲專頁
立委蘇震清與服務團隊，於2月4日在臉書粉絲專頁公告恢復「阿忠面對面傾聽鄉親心聲」，近期也陸續在臉書粉專，分享服務的動態訊息。圖／取自蘇震清臉書粉絲專頁

蘇震清 屏東

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