聽新聞
test
0:00 / 0:00
蘇震清交保後恢復服務行程 今低調到派出所快閃報到
立委蘇震清涉索賄案，羈押禁見179天，上個月29日裁定交保，並且限制住居、出境、出海。對此，蘇震清並無意見，也曾允諾，民選立委與選民訂有契約，不會逃亡。蘇回屏東這段時間，持續與團隊在屏東奔波，也有不少支持者簇擁。今天為交保後首次報到日，蘇震清一早隻身前往屏東分局民和派出所，低調完成報到，便隨即離開。
蘇震清上個月29日，裁定以1000萬元交保，並且限制住居、出境、出海。對此，蘇震清並無意見，也曾允諾，民選立委與選民訂有契約，不會逃亡。蘇回到屏東後，堅持自己坦蕩蕩，也表示，會持續深入基層，到每個鄉鎮聽取人民的聲音。
蘇震清與服務團隊，於2月4日在臉書粉絲專頁公告恢復「阿忠面對面傾聽鄉親心聲」，且陸續在屏東市、九如、東港、萬丹等奔走，6日蘇震清現身屏東市服務處時，更吸引許多支持者簇擁。蘇震清近期也持續在臉書粉專，分享服務的動態訊息，彷彿未受涉嫌索賄案影響。
由於蘇震清交保後，必須每周一晚上10時以前，要到屏東分局民和派出所報到，今天為首次報到日，蘇上午7時許，隻身前往，低調完成報到，便隨即離開。
延伸閱讀
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言