吃6萬私廚宴幫炒股！買嘸股票 游迺文還咆哮爆罵下屬

勞動部勞動基金運用局國內投資前組長游迺文涉協助寶佳資產管理公司出脫遠東百貨持股，今遭依貪汙等罪起訴；檢方除查出游接受寶佳公司價值6萬元高檔「私廚」招待之外，也發現游迺文行事作風霸道蠻橫，得知無法順利買入遠百股票，還咆哮痛罵下屬數分鐘。

據調查，游迺文和寶佳公司投資主管邱裕元同是師大附中、台灣大學畢業，邱裕元稱呼游迺文為「學長」或「大哥」，兩人還加入LINE「小龍會」群組，成員有金控公司投資長、證券公司董事長、票券金融公司總經理等，兩人常一起打高爾夫球、餐敘等。

游迺文想升官而和邱裕元頻繁討論如何動用「上面的人」、「院內好朋友」等，讓游升官擔任投資組長，藉此架空勞金局長、副局長，達到讓游操盤的目的；游甚至表示，他擔任勞金局長後，「我才有guts跟合法途徑處理」、「可以為他跟他的兄弟鋪未來的路」等語，兩人謀議操縱遠百股價，以飯局牽線。

檢方指出，去年8月10日晚上6點30分舉行飲宴，與會者為游迺文、邱裕元、寶佳執行長唐楚烈之子唐振堯、復華投信執行副總邱明強、投資副總劉建賢等5人，餐費高達共5萬8248元，含稅6萬1160元，由寶佳以「執行長宴請金融同業」名目核銷支出。

檢方起訴指出，游迺文素來以斥責謾罵方式領導下屬，飯局過後，游多次在每天晨會中，強勢要求下屬將遠百股票列入勞動基金買入標的，去年8月4日晨會期間更嚴厲地表示，「要買入遠百公司股票，並將股票績效我的」，因游迺文行事作風強硬霸橫，又具有授權額度核定權限，下屬根本沒人有敢忤逆。