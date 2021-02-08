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投資經國號失利 富驊前董座五鬼搬運補錢坑
上櫃公司富驊企業前董事長張連生，因投資超合金鍛造公司「全特」失利，涉嫌與兒子張永達、公司顧問鄭正忠共謀，由富驊旗下子公司以6億元買下全特的土地及廠房，拿投資人的錢補自己的錢坑，經新北地院審理，最後被依違反證交法判刑5年、併科罰金2千萬元，另涉背信部分被判刑6月、得易科罰金。
判決指出，全案除張連生之外，富驊企業顧問鄭正忠也因違反證交法被判4年6月，張的兒子張永達則因業務登載不實文書罪被判刑6月、得易科罰金54萬元。
全特公司1981年由財團法人國防工業發展基金會和民間企業共同出資成立，早年配合政府自製經國號戰機政策，主要鑽研航太、軍事和核電能源所需合金鍛品，合作廠商包括中科院、三菱重工等等。
全特草創時期，國防基金會貸款3.6億元交給董事長張連生運用，但後來國防政策轉向，政府改採購F-16戰績，經國號訂單縮減，公司營運出現狀況，不但本金沒還，也積欠了龐大利息。全特最後被桃園地院判決需賠償國防基金會7億餘元，張因為是貸款的連帶保證人，也被追討2億9864萬餘元的債務。
檢方起訴指出，國防基金會2013年申請強制執行拍賣全特廠房和土地，張連生擔心法拍的將優先償還基金會，自己2億多元的虧損無法回收，於是與張永達、鄭正忠合謀，在富驊旗下成立子公司「富驊航太」，由富驊航太以高於市價近2億元的價格收購其土地和廠房，等於拿投資者的錢填自己的錢坑。
偵訊時，張連生供稱富驊、富驊航太和全特公司的錢均是他所有，自己只是資金調度，把左手的錢交給右手，自認損害不大，但由於其他人指證歷歷，最後也坦承犯行。
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