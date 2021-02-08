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澎湖縣前議員成萬貫詐領助理費 二審改判10年6月

中央社 / 高雄8日電

澎湖縣議員成萬貫涉在任內以父親、弟媳及親家等名義詐領助理費，一審遭判12年，沒入犯罪所得。高雄高分院今天依利用職務機會詐取財物等2罪改判10年6月，褫奪公權4年。

台灣高等法院高雄分院審理時認為，成萬貫於偵查、一審審理時都沒自白坦承犯行，直到高雄高分院審理時，成萬貫才認罪，據此減刑改判。今天依貪污治罪條例共同犯利用職務機會詐取財物改判10年6月，褫奪公權4年，沒收追徵犯罪所得共新台幣829萬4303元，全案可上訴。

至於成萬貫的弟媳和親家（成萬貫父親在一審判決後死亡），合議庭則認為兩人是基於親情才一時失慮配合擔任人頭議員助理，詐領助理薪資等，相信會知所警惕，無再犯之虞。

另外，又因兩人已於審理時認罪悔悟，因此依與公務員共同犯利用職務詐取財務罪判1年2個月至1年10個月不等，緩刑3年期間保護管束，但須在判決確定6個月內分別向國庫支付20萬元、15萬元，並接受兩場法治教育。

高雄高分院判決指出，成萬貫自民國103年12月25日起連任澎湖縣第18屆議員，依法議員每人得聘用公費助理2人至4人，公費助理補助費用月薪最高可達8萬元，相關費用由議會編列經費支應，並得比照軍公教人員年終工作獎金酌給春節慰勞金。

然而，成萬貫卻指示自己的父親、親家、弟媳成為人頭助理，並保管3人的個人存摺印章，在擔任第17、第18屆議員期間，共詐領助理薪資補助共829萬4303元。直到澎湖地檢署檢察官108年10月15日指揮法務部調查局澎湖縣調查站執行搜索，將他查獲偵查起訴。

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