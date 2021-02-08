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三三化兵少尉受訓後溜回家11天 下場被判4月徒刑

聯合報 / 記者曾健祐／桃園即時報導

陸軍六軍團三三化學兵群張姓少尉排長，前年到關渡指揮部參加為期2個月受訓，結束後依規定應歸建原單位，但張卻直接回家11天，之後被軍發現由憲兵隊移送偵辦；審理時，張坦承不諱，法院以他是現役軍人，竟率爾離去職役，法紀觀念薄弱，依無故離去職役逾6日判刑4月，可上訴

經調查，張姓排長2019年12月23日獲遴選到陸軍關渡指揮部，參加國軍聯合戰區層級模擬演訓系統（JTLS ）圖臺操作手第一梯次熟裝訓練」，明知隔年2月21日訓練結束後，應歸建回到原單位上，卻在當日結束訓練直接回家，中間隔了11天，在3月3日才回到單位上。

全案經桃園憲兵隊調查後移送檢方偵辦、起訴；桃園地院審理時，張男坦承不諱，也有他和連長間對話佐、軍方調查及相關人事資料佐證。

法院審酌，張是現役軍人，竟率爾離去職役，影響部隊各項訓練及任務之遂行，法紀觀念淡薄，但考量他犯後坦承，非無悔意，依無故離去職役逾6日，判處有期徒刑4月，得易科罰金，緩刑2年，並應向公庫支付3萬元。

張姓少尉受訓結束後沒有立刻歸建原單位，反而跑回家11天，桃園地院依無故離去職役逾6日，判處有期徒刑4月。記者曾健祐／攝影
張姓少尉受訓結束後沒有立刻歸建原單位，反而跑回家11天，桃園地院依無故離去職役逾6日，判處有期徒刑4月。記者曾健祐／攝影

憲兵 軍人 陸軍

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