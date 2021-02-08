聽新聞
test
0:00 / 0:00
勞金局弊案 游迺文與小弟邱裕元籌劃「私廚」飯局牽線
勞動部勞動基金運用局國內投資前組長游迺文，涉嫌協助寶佳資產管理公司投資主管邱裕元出脫遠百持股，今遭依貪汙等罪起訴。台北地檢署查出，游男接受高檔「私廚」「馥邑隱廚」招待，該次飯局要價約6萬元，由寶佳執行長唐楚烈這方埋單。
檢方調查，游迺文、邱裕元自2016年間在工作場合認識，因2人同是師大附中、台灣大學畢業，邱裕元稱呼游迺文為「學長」或「大哥」，兩人聯手謀議操縱遠百股價。
去年7月間，「天下雜誌」報導「神祕建商變最大市場派 圖解寶佳帝國」、「寶佳總共已拿下5家公司經營權，更是東元、遠百等家底豐厚企業大股東」，邱裕元便將該系列報導，連結透過通訊軟體LINE傳給游迺文，兩人開始商量以飯局牽線。
據調查，邱裕元說，「大哥，可以開始約飯局了，我經費申請好了。」游迺文回：「收到。第一場先來約復華投資長。」邱說：「沒關係，你約人，我們用資源搞自己的人脈。吃給他爽，沒上限的。」
游迺文說：「吃小事，合縱連橫重要。」邱回應：「但有個固定班底才能搞。所以要定期培養關係。用機構資源養。」最後，游選定「馥邑隱廚」並說：「私廚低消36000。每人6000。低消可涵蓋酒水雪茄。」邱裕元則回覆：「都可，你安排。」
去年8月10日晚上6點30分舉行飲宴，與會者為游迺文、邱裕元、寶佳執行長唐楚烈之子唐振堯、復華投信執行副總邱明強、投資副總劉建賢等5人。檢廉查出，該次餐費共5萬8248元，含稅6萬1160元，由寶佳以「執行長宴請金融同業」名目核銷支出。
檢廉發現，該次飯局過後，游迺文始強勢要求勞金局的下屬高價買入遠百股票，並將該檔股票績效算在他頭上，這些行為導致勞動基金虧損。直到游男去年9月18日調職，勞金局立即將張股票全數賣出。
延伸閱讀
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言