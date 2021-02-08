快訊

美自走砲軍售卡在彈藥…軍方推給疫情 你信嗎

日職／陳偉殷練投77球 監督滿意：15勝就交給你了

聽新聞
test
0:00 / 0:00

勞金局弊案 游迺文與小弟邱裕元籌劃「私廚」飯局牽線

聯合報 / 記者賴佩璇／台北即時報導

勞動部勞動基金運用局國內投資前組長游迺文，涉嫌協助寶佳資產管理公司投資主管邱裕元出脫遠百持股，今遭依貪汙等罪起訴。台北地檢署查出，游男接受高檔「私廚」「馥邑隱廚」招待，該次飯局要價約6萬元，由寶佳執行長唐楚烈這方埋單。

檢方調查，游迺文、邱裕元自2016年間在工作場合認識，因2人同是師大附中、台灣大學畢業，邱裕元稱呼游迺文為「學長」或「大哥」，兩人聯手謀議操縱遠百股價。

去年7月間，「天下雜誌」報導「神祕建商變最大市場派 圖解寶佳帝國」、「寶佳總共已拿下5家公司經營權，更是東元、遠百等家底豐厚企業大股東」，邱裕元便將該系列報導，連結透過通訊軟體LINE傳給游迺文，兩人開始商量以飯局牽線。

據調查，邱裕元說，「大哥，可以開始約飯局了，我經費申請好了。」游迺文回：「收到。第一場先來約復華投資長。」邱說：「沒關係，你約人，我們用資源搞自己的人脈。吃給他爽，沒上限的。」

游迺文說：「吃小事，合縱連橫重要。」邱回應：「但有個固定班底才能搞。所以要定期培養關係。用機構資源養。」最後，游選定「馥邑隱廚」並說：「私廚低消36000。每人6000。低消可涵蓋酒水雪茄。」邱裕元則回覆：「都可，你安排。」

去年8月10日晚上6點30分舉行飲宴，與會者為游迺文、邱裕元、寶佳執行長唐楚烈之子唐振堯、復華投信執行副總邱明強、投資副總劉建賢等5人。檢廉查出，該次餐費共5萬8248元，含稅6萬1160元，由寶佳以「執行長宴請金融同業」名目核銷支出。

檢廉發現，該次飯局過後，游迺文始強勢要求勞金局的下屬高價買入遠百股票，並將該檔股票績效算在他頭上，這些行為導致勞動基金虧損。直到游男去年9月18日調職，勞金局立即將張股票全數賣出。

台北地檢署襄閱主任檢察官陳玉萍。記者賴佩璇／攝影。
台北地檢署襄閱主任檢察官陳玉萍。記者賴佩璇／攝影。

勞動部 貪汙 勞動基金

延伸閱讀

勞金弊案法官林彥成中籤審理！游迺文下午3點開移審庭

勞金炒股案繼續燒！統一投信闕志昌250萬元交保

勞金局弊案 約談統一投信資深副總

勞金局弊案 統一投信公司資深副總等4人聲押禁見

相關新聞

潘懷宗詐助理費二度200萬交保 士院：禁與關係人接觸

台北市議員潘懷宗遭控長達12年詐領助理補助費約3百萬元，今天士林地院二度開羈押庭，潘懷宗坦承犯貪汙罪，法院今上午裁定20...

投資經國號失利 富驊前董座五鬼搬運補錢坑

上櫃公司富驊企業前董事長張連生，因投資超合金鍛造公司「全特」失利，涉嫌與兒子張永達、公司顧問鄭正忠共謀，由富驊旗下子公司...

疫情影響停辦春節會面返家 明德外役監改辦電話懇親

春節將屆，新冠肺炎疫情未解，明德外役監獄今天舉辦收容人電話懇親活動，希望春節前守容人增進與家人親情聯繫。

三三化兵少尉受訓後溜回家11天 下場被判4月徒刑

陸軍六軍團三三化學兵群張姓少尉排長，前年到關渡指揮部參加為期2個月受訓，結束後依規定應歸建原單位，但張卻直接回家11天，...

勞動基金案檢方對游迺文求重刑 9200多萬「擬制性所得」也要追回

台北地檢署偵辦勞動基金炒股案，今天依貪汙罪嫌起訴勞金局國內投資組前組長游迺文等12人；游迺文被控涉嫌指示群益證券投資信託公司資產管理部專業副總經理謝志英等人，利用公司資金進場大量買進遠百股票，讓寶佳資產公司執行長唐楚烈等人出脫持股套現獲利。

勞金局弊案 游迺文與小弟邱裕元籌劃「私廚」飯局牽線

勞動部勞動基金運用局國內投資前組長游迺文，涉嫌協助寶佳資產管理公司投資主管邱裕元出脫遠百持股，今遭依貪汙等罪起訴。台北地...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。