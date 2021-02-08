勞金局弊案 游迺文與小弟邱裕元籌劃「私廚」飯局牽線

勞動部勞動基金運用局國內投資前組長游迺文，涉嫌協助寶佳資產管理公司投資主管邱裕元出脫遠百持股，今遭依貪汙等罪起訴。台北地檢署查出，游男接受高檔「私廚」「馥邑隱廚」招待，該次飯局要價約6萬元，由寶佳執行長唐楚烈這方埋單。

檢方調查，游迺文、邱裕元自2016年間在工作場合認識，因2人同是師大附中、台灣大學畢業，邱裕元稱呼游迺文為「學長」或「大哥」，兩人聯手謀議操縱遠百股價。

去年7月間，「天下雜誌」報導「神祕建商變最大市場派 圖解寶佳帝國」、「寶佳總共已拿下5家公司經營權，更是東元、遠百等家底豐厚企業大股東」，邱裕元便將該系列報導，連結透過通訊軟體LINE傳給游迺文，兩人開始商量以飯局牽線。

據調查，邱裕元說，「大哥，可以開始約飯局了，我經費申請好了。」游迺文回：「收到。第一場先來約復華投資長。」邱說：「沒關係，你約人，我們用資源搞自己的人脈。吃給他爽，沒上限的。」

游迺文說：「吃小事，合縱連橫重要。」邱回應：「但有個固定班底才能搞。所以要定期培養關係。用機構資源養。」最後，游選定「馥邑隱廚」並說：「私廚低消36000。每人6000。低消可涵蓋酒水雪茄。」邱裕元則回覆：「都可，你安排。」

去年8月10日晚上6點30分舉行飲宴，與會者為游迺文、邱裕元、寶佳執行長唐楚烈之子唐振堯、復華投信執行副總邱明強、投資副總劉建賢等5人。檢廉查出，該次餐費共5萬8248元，含稅6萬1160元，由寶佳以「執行長宴請金融同業」名目核銷支出。