遇臨檢對車窗罵三字經被法辦 妨害公務二審逆轉判無罪

曾姓男子去年6月在新北市樹林區遇警臨檢，因無照駕駛被要求下車，見車子要被警方扣走，情急之下，對著關不起來的窗戶罵了一句三字經，結果被認定辱警壓制在地，向對方反映喘不過氣，還被調侃「你不要學美國人」；案經新北地院審理，曾男一審被簡易庭判拘役30日，但上訴後，二審合議庭認為員警證詞與事實有出入，全案逆轉改判無罪。

判決指出，曾男雖然拿出證件配合警方調查身分，但因為是毒品、槍砲列管人口，不想被警方扣車，也不想讓警方搜索，所以打算下車後就將車窗搖起、車門鎖上，未料車窗因為熄火無法關閉，講了一句「ＸX娘窗戶怎麼關不起來」，隨即被依妨害公務逮捕。

曾男一審被新北地院簡易庭依妨害公務判有罪，但他不服，上訴強調髒話是對著關不起來的窗戶講，絕無辱警；辦案員警則稱一切過程均依法有據，並指曾男是面對面罵五字經，勘驗密錄器時也有聽到。

合議庭調查，警方密錄器雖然有錄到曾男講不雅字眼，但他當時的視線是看著儀表板，並非員警。反而是辦案員警在身旁其他人詢問「他罵什麼」後，自述被曾男罵五字經，即以妨害公務名義將人拉出車外逮捕。

另外，曾男遭壓制時曾反映「我明明就沒有罵」、「我是說ＸX娘窗戶關不起來」等語，但員警說「我聽到了啦，辦你妨害公務啦」。當曾男反映自己不能呼吸時，員警還說「你不要學美國人說不能呼吸」，還有人附和「在那邊噹我們」等語。