涉虐嬰害失明半癱 台中地院判失職保母6年徒刑

台中市羅姓女子是保母，她涉嫌在前年11月間，對未滿周歲的陳姓男嬰，劇烈搖晃，導致男嬰四肢抽搐、僵硬及脖子軟癱，羅女緊急將男嬰送醫後，經院方急救，男嬰仍受有左半身癱瘓、一眼失明的嚴重傷勢，男嬰的父母對羅女提出刑事告訴，並求償2400萬，但羅女只願賠償30萬，台中地院在上月中旬審結，依成年人故意對兒童犯致人重傷罪，判刑6年，可上訴。

判決書指出，羅姓女子（44歲）領有台中市社會局核發居家托育服務登記證的保母，她在前年11月1日，接受陳姓男子的委託，協助照顧未滿周歲的兒子，未料羅女才托育12天，陳姓男嬰就因四肢抽搐、僵硬及脖子軟癱，被羅女送往亞大醫院急救後，轉送中國醫藥大學附設醫院，經醫生急救後，仍受有腦部受創所致腦性麻痺，左半邊偏癱、右眼對光幾乎無誘發反應、視覺嚴重永久受損等重傷害。

陳姓男嬰的父母對羅女提出刑事告訴，並求償2400萬元，不過羅女否認涉案，辯稱沒有搖晃男嬰，她案發前發現男嬰意識昏迷後，就趕緊通知男嬰家長到場，並送醫治療。