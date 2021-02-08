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涉虐嬰害失明半癱 台中地院判失職保母6年徒刑
台中市羅姓女子是保母，她涉嫌在前年11月間，對未滿周歲的陳姓男嬰，劇烈搖晃，導致男嬰四肢抽搐、僵硬及脖子軟癱，羅女緊急將男嬰送醫後，經院方急救，男嬰仍受有左半身癱瘓、一眼失明的嚴重傷勢，男嬰的父母對羅女提出刑事告訴，並求償2400萬，但羅女只願賠償30萬，台中地院在上月中旬審結，依成年人故意對兒童犯致人重傷罪，判刑6年，可上訴。
判決書指出，羅姓女子（44歲）領有台中市社會局核發居家托育服務登記證的保母，她在前年11月1日，接受陳姓男子的委託，協助照顧未滿周歲的兒子，未料羅女才托育12天，陳姓男嬰就因四肢抽搐、僵硬及脖子軟癱，被羅女送往亞大醫院急救後，轉送中國醫藥大學附設醫院，經醫生急救後，仍受有腦部受創所致腦性麻痺，左半邊偏癱、右眼對光幾乎無誘發反應、視覺嚴重永久受損等重傷害。
陳姓男嬰的父母對羅女提出刑事告訴，並求償2400萬元，不過羅女否認涉案，辯稱沒有搖晃男嬰，她案發前發現男嬰意識昏迷後，就趕緊通知男嬰家長到場，並送醫治療。
案經台中地院審理，並綜合亞大醫院、中國醫藥大學附設醫院、台中榮總等醫院的診斷紀錄與鑑定報告後，認定男嬰的傷勢，是頭部遭受人為大力、劇烈搖晃所造成，並非自行招致，也可排除係跌落或先天性疾病導致，且羅女是男嬰的唯一照顧者，但卻始終否認涉案，也未與家屬達成調解，全案依成年人故意對兒童犯致人重傷罪，判刑6年，可上訴。
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