潘懷宗詐助理費二度200萬交保 士院：禁與關係人接觸

台北市議員潘懷宗遭控長達12年詐領助理補助費約3百萬元，今天士林地院二度開羈押庭，潘懷宗坦承犯貪汙罪，法院今上午裁定200萬元交保，限制出境出海8月「不得與其他關係人接觸」。檢方是否提出抗告？士檢表示，正研析卷證討論中。

檢調追查，潘懷宗辦公室主任陳玉臺在議員服務處附近經營鐘表店，疑是如同「大掌櫃」利用員工胞姊、姪子及李姓員工3人帳戶，作為詐領助理補助款的人口帳戶，每用助理薪資入帳就領空，部分疑似挪作私用，作為紅白包等，犯案時間2008年至去年，12年來初估詐領300萬元。

日前高院撤銷原裁定，發回士院。高院指出，潘懷宗坦承未實際聘用助理，並製作台北市議會議員自聘公費助理遴聘異動表，向台北市議會領取人頭助理薪資，犯貪汙治罪條例利用職務上機會詐取財物罪、使公務員登載不實罪，犯罪嫌疑重大，且有偽造原裁定200萬元交保，但無羈押理由不完備。

今天上午潘懷宗在親友陪同下至地院開庭，除了坦承偽造文書也認了貪汙罪部分，士林地院同樣裁定200萬元交保，限制出境出海8月，再多加「不得與其他關係人接觸」之限制，防止勾串共犯。

士院二度裁定潘懷宗200萬元交保，士林地檢署表示，正在研析卷證討論是否提出抗告。