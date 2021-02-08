快訊

喜馬拉雅山河崩毀：印度冰川大洪水..百人滅頂為什麼？

趙少康宣布參選2024總統大選 推動兩岸和平、藍綠和解

聽新聞
test
0:00 / 0:00

曾攔陳時中陳情 密醫植牙植體竟掉病人左鼻竇

聯合報 / 記者王宏舜／台北即時報導

男子簡百淞擁有菲律賓西北大學牙醫學位，卻沒我國牙醫師資格，2016年間曾遭查獲非法執行牙醫業務，他卻重操舊業，致鄭姓、黃姓病患植牙出問題提告。新北地院依醫師法非法執行醫療業務罪判簡2年徒刑，行使偽造私文書罪部分處4月得易科罰金之刑，沒收59萬8千元不法所得。簡上訴，高等法院今駁回。

去年6月，衛生福利部長陳時中到嘉義縣太平雲梯時，簡百淞還攔路下跪陳情。這不是簡百淞第一次吃上官司，他和不明人士於2015年9月26日、10月10日、11月8日在北投福仁牙醫做植牙手術，1個多月間替陳姓婦人植入13顆牙。陳婦術後傷口發炎化膿，上下顎骨11顆植體周圍炎、骨髓炎，食不下嚥，瘦到30公斤。簡被依醫師法判刑2年6月定讞。

簡百淞2013年在菲律賓「Lyceum-Northwestern大學（西北大學）」醫學院取得牙醫學位，但不具我國牙醫師資格，也沒有牙體技術師（生）或齒模製造技術員資格，亦未受其他牙醫師指導，依法不得執行醫療業務。

簡2016年間就遭查獲密醫行為，卻又向林姓牙醫借牌，同年12月5日在板橋設立「大福牙醫診所（2018年2月22日歇業，招牌更名為「正永牙醫診所」繼續執業）」，還並化名「簡青山」醫師經營，透過網路刊登植牙廣告，以手機約診。

鄭姓、黃姓病患求診植牙，卻被簡百淞「搞爛」。鄭在植入下顎植體時，下齒槽神經、頦區皮膚感覺異常；黃2017年10月、11月植牙，因疼痛不適改到萬芳醫院就診，發現1顆植體竟鬆脫掉入左側鼻竇，而裝假牙處的左下正中門齒、右下側門齒則有根尖病變。

簡百淞為安撫黃，在未得到林姓牙醫的同意下，逕自偽造林的簽名書立植牙、假牙保固書。

簡否認犯罪，主張他已取得教育部認可的國外大學牙醫學位，應可執行牙醫醫療行為，上訴高院。

高院認為，北院判決已說明他何以構成非法執行醫療業務罪、業務過失傷害罪及行使偽造私文書之理由，審酌他在2002年間也有非法執行醫療業務案，遭判刑定讞，這回又再犯，影響我國醫療環境安全。本件得上訴。

簡百淞非法執行牙醫業務，卻害病患的1顆植體鬆脫掉入左側鼻竇。示意圖／ingimage
簡百淞非法執行牙醫業務，卻害病患的1顆植體鬆脫掉入左側鼻竇。示意圖／ingimage

牙醫 醫師 菲律賓

延伸閱讀

部桃危機解除湧現看診人潮 病患：陳時中說乾淨才放心

「全台最乾淨」 部桃危機解除 前進指揮所解散

進駐桃園醫院白了頭 王必勝最怕接到這2人電話

部桃事件凸顯醫療網分工矛盾？陳時中：疫情穩定時檢討

相關新聞

勞動基金弊案 北檢起訴游迺文等12人求判重刑

勞金局國內投資組前組長游迺文，涉指示群益證券投資信託公司資產管理部專業副總經理謝志英等人，利用公司資金進場大量買進遠百股...

潘懷宗詐助理費二度200萬交保 士院：禁與關係人接觸

台北市議員潘懷宗遭控長達12年詐領助理補助費約3百萬元，今天士林地院二度開羈押庭，潘懷宗坦承犯貪汙罪，法院今上午裁定20...

曾攔陳時中陳情 密醫植牙植體竟掉病人左鼻竇

男子簡百淞擁有菲律賓西北大學牙醫學位，卻沒我國牙醫師資格，2016年間曾遭查獲非法執行牙醫業務，他卻重操舊業，致鄭姓、黃...

勞金弊案法官林彥成中籤審理！游迺文下午3點開移審庭

勞金局國內投資組前組長游迺文涉指示群益證券投資信託公司資產管理部專業副總經理謝志英等人，利用公司資金進場大量買進遠百股票...

前資政徐立德要和小他35歲妻離婚 最高院廢棄發回更審

總統府前資政徐立德6年前與小他35歲女音樂家陳怡伶結婚，開啟人生第二春，但再婚後第三年，徐以兩人價值觀差異為由訴請離婚，...

微軟前經理涉詐公司1.2億元產品 高院今撤銷交保

台灣微軟前經理張銘芳涉詐騙公司取得低價軟體產品再交給廠商，讓廠商更容易取得政府標案，自己也獲得380多萬元績效獎金，檢方...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。