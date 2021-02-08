曾攔陳時中陳情 密醫植牙植體竟掉病人左鼻竇

男子簡百淞擁有菲律賓西北大學牙醫學位，卻沒我國牙醫師資格，2016年間曾遭查獲非法執行牙醫業務，他卻重操舊業，致鄭姓、黃姓病患植牙出問題提告。新北地院依醫師法非法執行醫療業務罪判簡2年徒刑，行使偽造私文書罪部分處4月得易科罰金之刑，沒收59萬8千元不法所得。簡上訴，高等法院今駁回。

去年6月，衛生福利部長陳時中到嘉義縣太平雲梯時，簡百淞還攔路下跪陳情。這不是簡百淞第一次吃上官司，他和不明人士於2015年9月26日、10月10日、11月8日在北投福仁牙醫做植牙手術，1個多月間替陳姓婦人植入13顆牙。陳婦術後傷口發炎化膿，上下顎骨11顆植體周圍炎、骨髓炎，食不下嚥，瘦到30公斤。簡被依醫師法判刑2年6月定讞。

簡百淞2013年在菲律賓「Lyceum-Northwestern大學（西北大學）」醫學院取得牙醫學位，但不具我國牙醫師資格，也沒有牙體技術師（生）或齒模製造技術員資格，亦未受其他牙醫師指導，依法不得執行醫療業務。

簡2016年間就遭查獲密醫行為，卻又向林姓牙醫借牌，同年12月5日在板橋設立「大福牙醫診所（2018年2月22日歇業，招牌更名為「正永牙醫診所」繼續執業）」，還並化名「簡青山」醫師經營，透過網路刊登植牙廣告，以手機約診。

鄭姓、黃姓病患求診植牙，卻被簡百淞「搞爛」。鄭在植入下顎植體時，下齒槽神經、頦區皮膚感覺異常；黃2017年10月、11月植牙，因疼痛不適改到萬芳醫院就診，發現1顆植體竟鬆脫掉入左側鼻竇，而裝假牙處的左下正中門齒、右下側門齒則有根尖病變。

簡百淞為安撫黃，在未得到林姓牙醫的同意下，逕自偽造林的簽名書立植牙、假牙保固書。

簡否認犯罪，主張他已取得教育部認可的國外大學牙醫學位，應可執行牙醫醫療行為，上訴高院。