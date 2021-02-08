勞金弊案法官林彥成中籤審理！游迺文下午3點開移審庭

勞金局國內投資組前組長游迺文涉指示群益證券投資信託公司資產管理部專業副總經理謝志英等人，利用公司資金進場大量買進遠百股票，讓寶佳資產公司執行長唐楚烈等人出脫持股套現獲利。台北地檢署今依貪汙罪嫌起訴游迺文等12人，並宣告沒收不法所得，建請法院判處重刑；台北地方法院分案後，由法官林彥成中籤擔任受命法官，另游迺文等5人是否繼續羈押，法院預計下午3點開移審庭。

台北地院指出，檢方起訴勞動基金弊案，今上午10時許移審法院，因案情涉及證券交易法，涉案金額為1.8億元，依分案規則由金融庭分抽案件，最後曾承審潤寅案的法官林彥成中籤，案號為110年金重訴字10號，另由江俊彥擔任審判長、林勇如為陪席法官。

另外，游迺文、寶佳資產公司執行長唐楚烈、寶佳投資主管兼嘉源投資部門主管邱裕元、復華投信投資長邱明強、基金經理人劉建賢等5人在押，台北地方法院預計下午3點開移審庭，決定5人是否繼續羈押。

檢方起訴認為，游迺文位居勞金局要職，明知勞動基金運用成效攸關廣大勞工權益，不僅不知保持清廉操守，僅為圖謀私人利益，竟對內霸凌下屬，對外仗勢濫權，且犯罪後仍多方飾詞狡辯，犯後態度亦屬不佳，請予從重量刑。