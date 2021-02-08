微軟前經理涉詐公司1.2億元產品 高院今撤銷交保

台灣微軟前經理張銘芳涉詐騙公司取得低價軟體產品再交給廠商，讓廠商更容易取得政府標案，自己也獲得380多萬元績效獎金，檢方上月23日聲押張，但台北地院裁定80萬元交保，限制出境、出海。檢方抗告，台灣高等法院今裁定撤銷、發回北院。

檢調調查，張銘芳在2016、2017年間，配合代理商鄭珮雯、翁沛詠、莊至傑、楊天助等4名經銷商，先向公司報假交易申請單，取得折扣將低價產品騙到手。接著張私下把產品交給廠商，讓廠商可以低價產品流入市場競爭，取得政府標案有競爭優勢，使4名廠商獲得價差高達1.2億元的軟體產品。

高等法院認為，原裁定認定張銘芳有事實足認有偽造、變造、煙滅證據的可能，即屬刑事訴訟法第101條第1項第2款的羈押原因，卻又說「無勾串之虞」，從張湮滅證據的舉動來看，有相當理由認他可能偽造證據、勾串共犯。高院指北院的裁定理由前後矛盾。

另外，北院裁定認定張銘芳偽造文書犯罪嫌疑重大，且有事實足認有偽造、變造、湮滅證據的可能，且檢察官聲請書也具體敘明何公司及證人尚未調查，但原裁定卻未說明為何沒有羈押必要性，就直接以具保、限制住居、限制出海替代羈押處分，也未說明何以這些羈押處分的替代措施就可防免張後續妨礙偵查續行。