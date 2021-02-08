潘懷宗涉詐助理費300萬二度開羈押庭 低調快步進法院

台北市議員潘懷宗，遭控長達12年詐領助理補助費約300萬元，坦承部分金流用來包紅白帖，遭聲押獲200萬元交保。經檢方抗告，高院認定理由不完備，撤銷原裁定發回士林地院。今早10時許，潘懷宗在3名親友陪同下，低調戴著鴨舌帽、口罩至地院，面對媒體提問會不會擔心收押？他不說明，直接步入法院。

士檢從去年開始追查議員涉嫌詐領助理費案件，查出潘懷宗和辦公室主任陳玉臺涉嫌以人頭向市議會詐領助理費，上月執行搜索，聲押潘、陳2人。士林地院羈押庭認定潘、陳涉犯貪汙罪利用職務機會詐取財物等罪和使公務員登載不實罪，犯罪嫌疑重大，有偽造證據、串共、逃亡之虞，但無羈押必要，裁定分別以200萬、150萬元交保，均限制出境出海。

高院認為，潘懷宗坦承偽造文書部分，未實際聘用助理，但向議會領取人頭助理薪資，但否認不法意圖，依照卷證資料，潘懷宗犯罪嫌疑重大，且有相當理由認為有偽造證據、勾串共犯之虞，檢方抗告主張繼續調查、證人對質釐清的必要有理由。

高院指出，士院認定潘懷宗有串證或滅證之虞，卻未說明為何200萬元交保能代替羈押，理由不完備，因而撤銷原裁定，發回士院。

今天上午10時許，潘懷宗的辯護律師先行至法院，潘隨後帶著鴨舌帽、口罩現身，且在2男1女親友陪同下進入法院，過程中媒體提問會不會擔心收押？是不是有把助理費挪作私用？眾人則沒有停留，快步走進地院等候開庭。