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打死娃娃機台主開「抖音」放送 4男欲判輕被駁回

聯合報 / 記者王宏舜／台北即時報導

歐姓男子在鶯歌一家娃娃機店租台當台主，和同場的台主陳志豪、陳志成兄弟有嫌隙，前年12月底，陳姓兄弟夥同友人王元鎮、陳毅凱與多名少年強行擄走歐後將他亂棒打死。新北地院依傷害致死罪分別判陳志豪、陳志成、陳毅凱10年6月、10年2月及8年6月徒刑，依剝奪他人行動自由罪判王1年2月刑；案經上訴，高等法院今駁回。

歐姓男子（50歲）與陳志豪（20歲）、陳志成（21歲）兄弟檔曾口角，前年12月21日深夜11時，歐到鶯歌補貨時，兄弟檔起意糾眾教訓，找來陳毅凱（30歲）、王元鎮和多名少年，分乘多輛汽機車，在選物販賣機店前強行將歐男押上車，載至鶯歌環河路山水步道，徒手或持球棒圍毆。

圍毆時還有人拿手機錄影，透過「抖音」上傳圍毆影片，影片中有人出聲制止稱「別打頭，別打頭」、「打斷他腳，腳啦！」等語，打完後將人丟在現場便各自驅車離去。

翌日凌晨，路人發現歐躺在地上，報警送醫急救，但歐仍不治。新北市警三峽分局追緝，將涉案人傳喚到案。

王元鎮事發後逃亡，不久前才落網，2月2日高院「補進度」訊問他。一審時，新北地院只認定王元鎮（20歲）犯剝奪他人行動自由罪，被訴聚眾鬥毆致人於死在場助勢部分無罪；王後來卻失去蹤影而遭通緝，日前才落網入監，同案三名被告高院已先辯論終結。

高檢署公訴檢察官表示，助勢罪的立法目的就是要防阻人越聚越多，要沒參與的人趕快離開而非「看熱鬧」，王明知同夥要毆打歐姓男子，卻仍停在該處、載別人離開，實質上已給他人精神、物質助力，這部分應該也構成犯罪。王稱自己都在車上，下車時也有說「不要打」，其他人後來才住手，且「跑到我車上」。王說，女友懷孕了，他承認「做錯了」，希望判輕一點。

高院今宣判時，羈押中的陳志豪、陳志成與陳毅凱前來聽判，但合議庭駁回本案上訴。

陳志豪（左上）、陳志成（右上）、陳毅凱（左下）、王元鎮涉傷害致死罪，上訴高院遭駁。記者王宏舜／攝影
陳志豪（左上）、陳志成（右上）、陳毅凱（左下）、王元鎮涉傷害致死罪，上訴高院遭駁。記者王宏舜／攝影

檢察官 傷害罪

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