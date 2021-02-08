光天化日之下環抱女子還摸大腿 男遭判刑3個月

屏東一名林姓男子，騎乘機車屏東市某路段，趁路旁一名女子不注意，伸手觸摸大腿，還從後方環抱她，隨後林男便騎機車逃逸。當下女子嚇得趕快報警，警方循線逮到林男，並將他依法送辦。經審理，屏東地方法院，將林男依違反性騷擾防治法，處有期徒刑3個月，得易科罰金。

判決指出，林男去年8 月9 日上午11時許，騎著機車到屏東市某間檳榔攤前，眼見一名女子單獨走在路上，竟趁她不注意，伸手觸摸大腿，還從後方環抱她，隨後便騎機車逃逸。

當下女子嚇得趕快報警，並透過手機翻拍畫面供警方追查。警方循線逮到林男，並將他依法送辦。