勞動基金弊案 北檢起訴游迺文等12人求判重刑

勞金局國內投資組前組長游迺文，涉指示群益證券投資信託公司資產管理部專業副總經理謝志英等人，利用公司資金進場大量買進遠百股票，讓寶佳資產公司執行長唐楚烈等人出脫持股套現獲利。台北地檢署今依貪汙罪嫌起訴游迺文等12人，並宣告沒收不法所得，建請法院判處重刑。

目前收押中的游迺文等被告，今上午移審台北地院，由法院召開延押庭，決定是否繼續羈押禁見。

檢方認為，游迺文位居勞金局要職，明知勞動基金運用成效攸關廣大勞工權益，不僅不知保持清廉操守，僅為圖謀私人利益，竟對內霸凌下屬，對外仗勢濫權，且犯罪後仍多方飾詞狡辯，犯後態度亦屬不佳，請予從重量刑。

被告唐楚烈、邱裕元均為寶佳公司高階管理人，應將公司所擁有的龐大資金運用在合法正當投資範疇，竟妄圖藉由不法手段牟取私人利益，顯見法治觀念甚為薄弱，均請從重量刑。

今年3月間，寶佳、嘉源持有遠百的12%股權，4月間，欲賣超出脫持股，不過，出售數量並不如預期，開始尋覓外部資金配合承接遠百股票，想利用勞動基金挹注操縱股價後倒貨。

檢廉發現，邱裕元找游協助承接出脫的遠百股票，游因而私下指示勞金局下單的券商買進遠百公司股票。統一投信公司是接受基金運用局全權委託的代操業者，游利用他擁有管理、督導及考核等權限。

游違法不當指示獲80億元委託代操額度的統一投信資深副總經理闕志昌，違背專業投資判斷，以公司接受全權委託代操的勞動基金資金，各自進場大量買進遠百公司股票，藉以讓唐、邱裕元出脫持股套現獲利。