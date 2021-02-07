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基隆兩警疑設局侵吞不法款項 檢方聲押禁見法院裁准
基隆市黃姓、張姓警員疑與地下匯兌集團黃姓車手勾結，涉嫌假辦案再趁機吞沒贓款。匯兌集團賴姓男子找上門談判，雙方在街頭鬥毆，案情才曝光。警方偵詢後依貪汙罪嫌全案送辦，檢方今聲押黃姓、張姓警員和黃姓車手，基隆地院審理後，以涉犯重罪，並有逃亡、串供之虞，裁准3人羈押禁見。
基隆市5日晚間在義一路有多名男子打架，警三分局黃姓警員參與其中。警方追查事件發生原委，發現黃疑勾結地下匯兌集團黃姓車手，設局假辦案並趁機侵吞鉅款。賴男率眾出面要求還錢時，雙方發生衝突。
警方處理「打架事件 」，發現案情不單純，疑涉不法，且查出黃姓警員之外，在警一分局任職的張姓警員也涉入其中。
黃姓、張姓警員在警局內部調查時自白有收錢，但金額與賴男指述不同。警方查明相關事證，認為黃、張涉嫌違法情節重大，6日召開考績會均記二大過並報警政署免職，並將全案依違反貪汙治罪條例罪嫌送辦。
基隆地檢署檢官偵訊後，以黃員、張員和黃姓車手涉犯重罪，且有串證、逃亡之虞，向法院聲請羈押。基隆地院今晚間開羈押庭，審理後裁定3人收押禁見。
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