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偵查隊小隊長酒駕撞傷女騎士 記大過調職送辦

聯合報 / 記者莊祖銘／嘉義縣即時報導

嘉義縣中埔分局偵查隊翁姓小隊長，昨晚8時許駕車行經嘉107鄉道與164縣道路口，不慎與騎機車民眾發生擦撞，致對方擦挫傷，員警到場發現翁有酒駕情形，除列管，並依公共危險罪移送，改調行政職，若再犯最重可面臨免職處分。

民雄分局警方昨晚獲報，縣道164與嘉107鄉有汽機車擦撞，一名女子頭部受傷，坐在路中，員警現場對雙方施行，發現汽車駕駛，中埔分局偵查隊翁姓小隊長酒測值達0.32，依公共危險罪現行犯，移送法辦。

嘉義縣警局今早也針對此事，召開考績會，核定翁員記一大過處分，改調行政職，並將翁員以曾有酗酒習性員警，列為列管對象，加強列管考核，若有再犯，將追究相關人員監督不周之責，並依照公務人員考績法第12條所定「破壞紀律，情節重大」之規定，核予免職處分。

中埔分局偵查隊小隊長涉嫌酒駕，嘉義縣警察局召開考績會，核定翁員記一大過處分，改調行政職。圖／報系資料照片
中埔分局偵查隊小隊長涉嫌酒駕，嘉義縣警察局召開考績會，核定翁員記一大過處分，改調行政職。圖／報系資料照片

嘉義 酒駕 酒測

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