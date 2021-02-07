偵查隊小隊長酒駕撞傷女騎士 記大過調職送辦

嘉義縣中埔分局偵查隊翁姓小隊長，昨晚8時許駕車行經嘉107鄉道與164縣道路口，不慎與騎機車民眾發生擦撞，致對方擦挫傷，員警到場發現翁有酒駕情形，除列管，並依公共危險罪移送，改調行政職，若再犯最重可面臨免職處分。

民雄分局警方昨晚獲報，縣道164與嘉107鄉有汽機車擦撞，一名女子頭部受傷，坐在路中，員警現場對雙方施行，發現汽車駕駛，中埔分局偵查隊翁姓小隊長酒測值達0.32，依公共危險罪現行犯，移送法辦。