劫財又劫色 男子被逮辯吸強力膠影響

新北曾姓男子去年9月在五股搶了一名女子的手提包，見對方追趕懇求返還，竟變本加厲，將人推進路旁草叢性侵；他雖然坦承，但又辯稱自己吸了強力膠，精神狀況不穩定，但說法最後未被採信，被新北地院依搶奪、強制性交等罪判刑5年。可上訴。

檢警調查，事情發生在新北市五股區疏洪一路高速公路下的自行車道。當時，曾男騎機車行經此地，見騎乘U-Bike的被害女子坐在路邊休息，就趁對方不注意，搶走對方放在U-Bike車籃裡的手提包。

曾男得手後，見被害女子從後追趕並懇求返還，突然心生歹念，刻意跑到有草叢的排水溝旁，作勢把包包丟進排水溝，然後趁對方上前阻止時，將人推進草叢性侵，直到附近保全人員聞訊趕至才逃跑。

案發後，曾男辯稱自己有吸強力膠，精神情況不穩定，無法分辨是非對錯，但他和律師均未要求精神鑑定，說法最後未被採信。

法院調查，曾男能清楚描述犯案過程，而且他為了怕被人發現犯案，有燒掉衣服、剪掉頭髮等行為，顯見其作案過程和後續處理意識清晰，難認有精神狀況不穩定情形。