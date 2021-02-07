防工安意外頻傳 聯檢林園工業區4家廠商被罰774萬

高雄林園工業區聯成化科林園可塑劑工廠1月29日發生火災，當地一個月內發生4起工安事故，引爆地方怒火，高雄市政府與經濟部工業局偕市府消防、環保、經發、勞工等，並會同專家學者成立特檢小組，2月1日起一連4天分別針對聯成、亞聚、台苯及信昌等4家石化廠進行聯檢，對聯檢廠商所見違失，依法分別裁處120萬、581萬、73萬元，合計774萬元。

市府昨天也開「林園工業區聯合稽查特檢小組執行成果與後續規畫會議」，經濟部次長曾文生、市府副祕書長張家興主持。會中特檢小組技術專家召集人蔡明曉說，聯檢發現，少數林園工業區廠商明顯缺乏永續經營態度、安全文化仍待建立，且人員訓練嚴重不足、流動率高，易導致惡性循環。

副召集人吳榮平教授說，發生工安事故，顯見廠商未落實自主管理，業者在假日、夜間面臨人力不足等窘況，救災緊急應變處理缺乏量能，停、開俥等檢修程序時，也未落實相關標準作業程序，產生安全隱憂。

會中也決議將特檢小組委員及各單位提出的缺失及建議，由經濟部工業局發文給4家廠商，並限期提出短、中、長期規畫作法函送各主管機關控管。曾文生表示，2月底將邀集林園工業區各石化廠商副總以上高階管理層開會議，說明後續19家聯合稽查方式，4月底前完成林園工業區內所有石化廠商聯合稽查。

聯成化科林園可塑劑工廠1月29日發生火災，市府依法裁罰542萬元，肇災現場及30座危險性設備予以停工處分，2月6日後才能提出復工申請。廠方當時表示，林園廠占台灣集團業績5%到7%，停工期間會調撥其他產品給客戶，營運不會受到影響，會盡快改善復工。