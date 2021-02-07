侵入住宅竊盜當重大刑案偵辦 苗栗發生12件全都破

住宅竊盜侵門踏戶，可能造成被害人難以抹滅的心理陰影，苗栗縣警局長周煥興上任「治安平穩」第1支箭，侵入住宅竊盜比照重大刑案模式偵辦，破案從1件2支嘉獎加碼到5支重賞，半個多月來全縣列管12件，全數都破獲，要讓民眾有感。

許多民眾有住宅遭竊的切身之痛，周煥興感同身受民怨，今年1月16日上任苗栗縣警局長，射出第1支箭，要求將侵入住宅竊盜比照重大刑案模式偵辦，刑警大隊統計到今天，全縣發生12件，其中，苗栗分局5件最多，警方鎖定同一名竊嫌，昨天拘提到案，另頭份分局4件、竹南分局2件、通霄分局1件，也都全數破獲。

周煥興指出，侵入住宅竊盜因被害人可能還在屋內，或是回家撞見，衍生出更嚴重的強盜等暴力犯罪，尤其一些竊盜是慣犯，有食髓知味之虞，造成被害人的陰影，警方積極的偵查嚇阻竊盜，也能讓民眾感受比較安心，縣警局並祭出重賞，破獲1件從2支嘉獎，翻倍到5支嘉獎。

「寧願光榮失敗，也不要僥倖的成功！」周煥興強調，他要求員警基於同理心，積極偵辦侵入住宅竊案，他不時關心進度，但如果員警吃案，他也會嚴懲，因為住家是每個人堡壘，「治安平穩」第一步要從「家」做起，讓民眾更安心。