影／影片曝光！男霸凌高職女遭私刑 鞠躬「不該打這個女生」

19歲黃姓男子涉霸凌鳳山林姓高職少女，今晨他在高雄大寮區某墓園，向少女和父親致歉後，遭約20人圍毆動私刑，被打到手骨折，影片曝光，當時他左手握著右手，被逼著道歉，他當場三鞠躬，低聲說著「對不起我不該打這個女生」，影片長度約30幾秒。

根據影片，黃姓男子身穿黑色外套、黑色長褲，右手插口袋，左手扶著右手，當時拍影片的男子質問黃「你想一下要怎樣跟女子悔失禮（台語，指道歉）？」「站好啦，要怎要說？」黃有些結巴說，「我不該打這個女生」，再被要求大聲一點，黃再重複「我不該打這個女生」。

拍影片者再問「要怎麼悔（指道歉）」，黃姓男子鞠躬說「對不起」，但沒被接受，拍影片者說「這樣鞠躬的喔？」黃又鞠躬說了一次「對不起」，並在拍影片者要求「來，在來，三次喔」，黃於是連續鞠躬說「對不起我不該打這個女生」。