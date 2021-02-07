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健身房櫃台不幫忙顧包 男怒罵「是不是豬欠人打」被告

聯合報 / 記者陳宏睿／台中即時報導

台中市尚姓男子在去年間前往「World Gym」某分館時，因不滿櫃台人員不幫忙顧包包，尚氣到直接辱罵櫃台人員三字經，還罵「你是不是豬，是不是沒被人打過」等語，黃姓店員因心生畏懼前往派出所提告，但尚到案時否認罵人，辯稱僅因寄放包包與櫃台起糾紛，台中地院審理後，根據監視器、證人等證據，認定尚犯行明確，判拘役30天，得易科。

判決書指出，尚姓男子是「World Gym」某分館的會員，他在去年5月底前往該分館時，因臨時有事要到車上拿東西，尚向櫃台人員要求幫忙看顧他的運動包，但當時擔任客服的黃姓櫃台人員表示，「沒有提供這項服務，請您自己想辦法」。

黃姓客服的回應，引來尚姓男子不滿，除了辱罵黃三字經、五字經之外，也罵「你是不是豬」，還用台語罵「沒被人打過是不是？欠人打喔？」等語。

黃姓客服因擔心真的會被尚姓男子打，因此在案發後的一個多小時內，就向派出所提出告訴，警方依法通知涉案尚姓男子到案。

尚姓男子到案後辯稱，有跟健身房櫃台人員因為寄放物品而起衝突，但否認有出言恐嚇

台中地院審理後，依告訴人、證人證詞、現場監視器畫面等證據，認為告訴人與證人非親非故，且偽證、誣告罪的刑責都比恐嚇罪來得重，沒有動機誣告尚姓男子而吃上刑責，且尚自己也承認，當天的確有與健身房櫃台人員起口角。

台中地院認定尚犯行明確，審酌尚之前有傷害等前科，又犯下此案，顯見對刑罰反應力薄弱，依法加重其刑，全案依恐嚇罪，判拘役30天，得易科3萬元，可上訴。

台中市尚姓男子不滿健身房櫃台人員不讓他寄放運動包，因此辱罵櫃台客服，因而吃上官司，遭判拘役30天，可上訴。圖／報系資料照
台中市尚姓男子不滿健身房櫃台人員不讓他寄放運動包，因此辱罵櫃台客服，因而吃上官司，遭判拘役30天，可上訴。圖／報系資料照

恐嚇 監視器 健身

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